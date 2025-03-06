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舊金山知名浴場禁跨性別人士入場 LGBTQ社群抗議

記者王子涵／舊金山報導
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Archimedes Banya浴場近日推出「女性之夜」與「男性之夜」，不對混性別人士開放，即僅限「生理女性」與「生理男性」進入。（取自Archimedes Banya官網）
Archimedes Banya浴場近日推出「女性之夜」與「男性之夜」，不對混性別人士開放，即僅限「生理女性」與「生理男性」進入。（取自Archimedes Banya官網）

舊金山知名浴場與水療中心Archimedes Banya近日因變更其「女性專屬夜」與「男性專屬夜」的規定，而遭到當地LGBTQ社群，特別是酷兒（Queer）及跨性別（Transgender）人士的強烈反對。

舊金山觀察家報(San Francisco Examiner )報導，浴場網站在2月2日之後對「女性之夜」與「男性之夜」的標注顯示，該兩晚特別活動不開放混性別人士入場，即僅限「生理女性」與「生理男性」進入。

浴場表示，此舉是為了「尊重社區內部分男性與女性的宗教需求」。這一改變引發LGBTQ團體的不滿，他們認為這一政策排除了跨性別者及非二元性別者的參與。

該浴場於3日發布聲明，將設立「包容女性之夜」（Inclusive Women′s Night），即允許任何認同自身為女性的顧客入場，不論其出生時的性別或性別表達是如何。此外，業者還將提供「文化與宗教女性之夜」，以符合某些宗教或文化背景女性的需求，即僅允許出生時為女性的入場。

截至本周二為應對LGBTQ社群的抗議，浴場網站移除了「生理女性」與「生理男性」的用語，改以「出生時的性別」作為入場標準。然而，該浴場的日曆仍顯示「女性專屬夜」與「男性專屬夜」的入場限制依舊遵循出生時的性別為準，且網頁亦未提及「包容性女性之夜」，僅在聲明中有所提及。

周二晚間，不滿該政策變更的跨性別者及酷兒社群成員在浴場門外舉行抗議活動。

「這裡一直是我們社群的重要場所。」抗議活動的組織者之一赫特爾（Cara Hurtle）說，「我們原以為這家業者是支持我們的，但結果顯然不是這樣。」

浴場營運經理弗洛雷斯（Jesus Flores）周一向舊金山觀察家報表示，此舉並非針對跨性別女性，而是為了向穆斯林與東正教猶太教女性提供一個不違背其宗教規範的沐浴空間。

據舊金山觀察家報獲取的一封電子郵件紀錄，政策改變的起因是，部分顧客投訴一些尚未完全轉變性別的跨性別者在「女性專屬夜」入場時，被要求用泳衣遮掩性器官。該郵件中，浴場業主布羅德斯基（Mikhail Brodsky）向一名因擔憂報復而要求匿名的抗議者說：「這些女性無法接受與男性共用浴池，她們認為擁有陰莖的人就是男性。」

然而該浴場的LGBTQ顧客並不認同這一說法，他們認為這種強調「生理性別」的做法帶來更深層次的社會問題。

跨性別組織（The Transgender District）對此在聲明中強調︰「我們對 Archimedes Banya 以宗教名義實施的排他性政策深感失望。舊金山是一座庇護城市，致力於保護並提升跨性別與多元性別社群。然而，這項政策卻與本市的包容性、平等與尊重價值背道而馳。」

Archimedes Banya浴場網站在2月2日之後對「女性之夜」與「男性之夜...
Archimedes Banya浴場網站在2月2日之後對「女性之夜」與「男性之夜」的標注顯示，該兩晚特別活動不對混性別人士開放，即僅限「生理女性」與「生理男性」進入。（取自Archimedes Banya官網）

跨性別 舊金山 LGBTQ

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