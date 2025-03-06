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罷免女警長科博斯投票 聖馬刁縣有望過關

編譯組／綜合報導
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早期特別選舉結果顯示，陷入困境的聖馬刁縣警長科博斯前途暗淡。（電視新聞截圖）
早期特別選舉結果顯示，陷入困境的聖馬刁縣警長科博斯前途暗淡。（電視新聞截圖）

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，聖馬刁縣4日舉行的罷免縣警長科博斯（Christina Corpus）特別選舉，第一批選票已經公布。她似乎註定要丟掉這份工作。

截至周三（5日）的初步結果顯示，目前已統計的選票中有85%支持賦予聖馬刁縣議會解雇縣警長的權力。這些結果包括周一（3日）前投到投票中心的選票和周一前收到的郵寄選票。這項修正案的通過需要簡單多數票，即超過 50%。

聖馬刁縣的選民前往投票站或郵寄選票，對A提案做出決定。這項提案是縣憲章修正案，將授予議會臨時罷免警長的權力。

截至周三晚間，縣登記和選舉處稱共收到9萬2003張選票。

鑑於科博斯在任職期間雖受到嚴厲指控，仍拒絕下台，議會不得不舉行特別選舉。11 月，一份長達400頁的針對她執政情況的獨立調查報告出爐，其中包含濫用權力、報復和恐嚇等調查結果。

聖馬刁縣警協會（DSA）秘書斯托奇（Eliot Storch）在周二晚選舉初步結果公布後立即舉行的新聞發布會上說：「本縣人民應該得到一位值得信賴的警長，警長辦公室的員工也應該得到一位值得信賴的警長。」

聖馬刁縣警協會是直言不諱反對科博斯的工會之一。

報告發布後，要求科博斯辭職的呼聲迅速高漲，但她一直堅稱對她的攻擊是出於政治動機，因為她是一名女警長，而她的對手是一群屬於「good ol' boys club」的警官。

議會目前無權罷免警長或任何其他民選官員，因此他們提出將其列入選票並提交給選民。

包括科博斯在內的A提案反對者主要擔心，允許縣議會罷免民選官員可能會侵犯民主程序，稱該提案是治安官辦公室內部根深蒂固的政治勢力公然企圖破壞變革、壓制聲音。

在位於紅木城（Redwood City）的DSA總部外，隨著結果的公布，慶祝活動也在進行。當他們看到A提案似乎以壓倒性優勢獲得通過時，爆發出一陣歡呼聲。

選舉當晚，每隔一小時都會有新的計票結果出爐。包含選舉日後收到的選票和更多親自投票的選票的選舉日後結果，將從周四（6日）開始公布。

罷免 投票 灣區

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