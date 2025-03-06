屋崙第2區論壇 6市議員候選人激辯

六個候選人參與論壇。自左至右，分別是，Kanitha Matoury、Kenneth Anderson、Harold Lowe Ⅲ、Paula F. L. Thomas、王夏琳和Kara Murray-Badal。（受訪者供圖）

屋崙 第二區市議員候選人論壇4日晚舉行。六個候選人圍繞社區安全、精神健康危機、繁榮華埠 商業、屋崙預算赤字的應對等議題，展開激烈討論。唯一華裔 候選人王夏琳（Charlene Wang）表示，希望確保華埠新企業在成立的第一年就能享受較低的稅率，盤活空置店面，創造更多就業機會。

論壇由屋崙亞洲文化中心，美國華裔精神健康聯盟（MHACC）、亞太環保網絡（APEN）、屋崙華促會（OCIC）、亞健社、家橋驛社等多個組織聯合舉辦。

曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問的王夏琳是候選人中唯一華裔。她強調，目前城市領導層中沒有一個亞裔，希望代表亞裔的聲音。此外，在面臨預算赤字的情況下，期望帶動更多精神健康資源到屋崙。

針對治安和華埠發展問題，王夏琳表示，犯罪是阻礙華埠企業成功的關鍵問題之一。

「我想做的是與JP、摩根大通、富國銀行等營利組織合作，並利用加州捐贈基金會，設立小型企業基金，為小型企業提供支持，特別是那些因犯罪而受害的企業。」她還表示，希望確保華埠新企業在成立的第一年就能享受較低的稅率。以創造更多就業機會。並盤活空置店面，引入企業入駐。另外，推動華埠小企業充分利用Uber、Lyft以及DoorDash的配送快遞服務，帶來更多業務。

商業地產經理湯馬斯（Paula F. L. Thomas）強調，在華埠和第二區，有許多封閉的、有照明的區域，這些區域屬於城市所有。這些物業應提供給社區民眾。

前企業主麥特瑞（Kanitha Matoury）說，希望在華埠建立清潔安全的街道，讓所有企業蓬勃發展。

候選人、牧師安德森（Kenneth Anderson）認為，要建立安全街道，強調執法機關與社區組織合作的重要性，繁榮華埠商業。

財務規畫師洛威（Harold Lowe III）提出，打造一個公共安全計畫，資助警局、解決遊民問題、減緩交通、改善街道照明，並促進青年參與社區安全計畫。