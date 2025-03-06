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屋崙去年2月貨櫃船意外 歸咎重量計算錯誤

編譯林思牧／綜合報導
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圖為艾森豪總統號(President Eisenhower) 。(vesselfinder.com)
圖為艾森豪總統號(President Eisenhower) 。(vesselfinder.com)

去年2月6日，屋崙南邊的海上有一艘美國貨船發生貨櫃落海與貨櫃壓塌的意外，造成73萬多美元的損失。國家運輸安全委員會NTSB(National Transportation Safety Board)的調查報告於上月25日出爐，指出意外是因為裝船時重量計算錯誤而發生的。

舊金山紀事報報導，出事那天，那艘名為「艾森豪總統號」(President Eisenhower)的貨船正在屋崙南部海面漂流，等待靠港泊位。這艘船是三天前從洛杉磯港出發的，航行途中碰到「惡劣」的天候，包括颳著 20 節(knots)的大風和 12 呎高的巨浪。

當貨輪漂流至距離屋崙港約 94 哩處時，一名工人注意到空氣中瀰漫著粉末，那代表有貨櫃已被壓塌。船員隨即發現有23 個貨櫃落入海中，並有10 個貨櫃受到損壞。

國家運輸安全委員會的報告中指出，包括貨櫃與貨物的遺失，以及船舶維修費用在內，總損失估計超過 73萬5000 美元。國家運輸安全委員會的調查發現，錯誤的貨物重量數據導致了這起事故。岸邊規畫人員(shoreside planners)輸入了 39 個貨櫃的錯誤重量訊息，導致堆疊不穩定。

美國國家運輸安全委員會在報告中表示：我們認定艾森豪威爾總統號貨櫃船的貨櫃損失，可能原因是輸入了錯誤的貨物重量，導致貨櫃超重並反向分層堆放，導致貨物固定設備在船舶漂流時失靈。

報導還稱，這起事故沒有造成人員傷亡，且未涉及任何危險物質。艾森豪總統號在事件後於2月7日抵達屋崙港。

屋崙 洛杉磯港 舊金山

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