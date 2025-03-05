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舊金山藝術博物館陷財困 擬裁員、縮短營運時間

記者王子涵╱舊金山報導
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圖為榮譽軍團博物館（Legion of Honor）。（舊金山美術館提供）
圖為榮譽軍團博物館（Legion of Honor）。（舊金山美術館提供）

隨著舊金山市府財政赤字壓力日益加劇，舊金山美術館（Fine Arts Museums of San Francisco, FAMSF）可能面臨大規模削減，包括裁員及縮短營運時間。

舊金山美術館旗下管理的兩大博物館，笛洋博物館（De Young Museum）與榮譽軍團博物館（Legion of Honor），正響應前市長布里德（London Breed）的建議，縮減15%的一般基金撥款，以應對城市所面臨的嚴重財政赤字。該削減方案於不到兩周前提交。新任市長羅偉（Daniel Lurie）必須決定如何應對未來兩年預計高達8.76億元的財政缺口。

為達成330萬元的預算削減目標，舊金山美術館提議裁減近四分之一的全職員工，即99名員工中的23名。其中，市府資助的保安團隊影響最深，約20名全職保安人員的職位將被裁撤，預計為市府節省260萬元。

博物館的開放時間也將縮短，笛洋博物館與榮譽軍團博物館除了原本周一休館外，周二也計畫閉館，這樣一來公眾每周可參觀時數減少近八小時。

此舉可能對博物館的參觀人數與旅遊經濟產生重大影響。方案中指出：「每周二閉館將導致年度參觀人次減少15萬人。」這不僅會影響旅遊業，也將使學生參訪人數減少25%，進一步影響當地學校的文化教育機會。

舊金山美術館通訊總監諾德斯特倫（Helena Nordstrom）向舊金山紀事報確認：「我們了解到市長辦公室不希望笛洋博物館與榮譽軍團博物館縮短開放時間，因此我們正與市長預算辦公室密切合作，尋找其他削減成本的方案。」

不僅是舊金山美術館，舊金山其他文化機構也面臨嚴峻挑戰。笛洋博物館隔街相望的金門公園內，加州科學院（California Academy of Sciences）計畫放棄對其水族館（Steinhart Aquarium）的補助，該水族館是該機構的重要收入來源。

此外，市中心的亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）則需裁減13個保安職位，以符合15%的預算削減要求。人力減少可能導致該館僅開放部分展區，甚至面臨完全關閉的風險，進一步影響展覽與公共活動。

亞洲藝術博物館從去年開始，接受到的市府撥款已經減少。其他市中心文化機構也遭受財務困境，例如當代猶太博物館（Contemporary Jewish Museum）已於2024年底宣布閉館至少一年。非裔博物館（Museum of the African Diaspora）則計畫於未來六個月內進行大規模整修，暫時關閉。

舊金山美術館去年即便面臨財務困難，該機構仍維持強勁的參觀人數，去年共吸引130萬名訪客，為2018年以來的最高紀錄。

圖為笛洋博物館（De Young Museum）。（舊金山美術館提供）
圖為笛洋博物館（De Young Museum）。（舊金山美術館提供）

博物館 舊金山 美術館

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