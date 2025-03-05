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金山市議會一致支持出生公民權 強調憲法保障

記者李怡／舊金山報導
舊金山市議會一致支持出生公民權，強調憲法保障。（記者李怡／攝影）
舊金山市議會一致支持出生公民權，強調憲法保障。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會4日一致通過決議，重申憲法第14修正案對出生公民權的保護，並強調不會對任何可能違憲的舉措袖手旁觀。

第14修正案規定，凡在美國出生者，不論父母移民身分，皆自動獲得公民資格。然而，這項權利近年來屢遭挑戰，目前全國至少有10起相關訴訟，已有四名聯邦法官發布初步禁令，阻止川普部分總統行政命令的執行。

舊金山在出生公民權的確立中扮演重要角色。1898年，美國最高法院在美國訴黃金德案裁定，所有在美國出生的移民子女均享有憲法保障的公民權，奠定了這項權利的法律基礎。

華人黃金德於1873年出生於舊金山華埠，父母皆為華人移民，當時無法入籍。1894年，他前往中國探親，翌年返美時卻被拒絕入境，理由是其父母非美國公民。此案在華人社群支持下上訴至最高法院，最終確立出生公民權適用於所有在美出生者。

作為歷史悠久的移民城市，舊金山長期接納來自世界各地的移民，並成為捍衛出生公民權的重要據點。

市議會成員一致支持決議，強調出生公民權對移民社群的深遠影響。

市議員陳詩敏表示，出生公民權是一項來之不易的憲法權利，應堅決捍衛。

市議員殷嘉立強調，華人移民為爭取這項權利付出巨大努力，今天它保護著所有族裔的移民子女。

市議員馬百樂指出，沒有出生公民權，許多移民後代無法獲得今天的機會，強調舊金山有責任維護憲法保障的公平正義。

移民 舊金山 華人

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