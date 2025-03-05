屋崙市長候選人芭芭拉李：公共安全是首要任務

前聯邦眾議員、屋崙市長候選人芭芭拉李與屋崙華埠社安隊巡邏。（記者劉先進／攝影）

前聯邦眾議員、屋崙 市長候選人芭芭拉李( Barbara Lee )對本報表示，她若能勝選，首要任務是增強公共安全，「這與經濟發展、就業、住房等息息相關。我們希望社區安全，人們願意來到屋崙。」屋崙必須透過增加銷售稅收入，在聯邦和加州 層面爭取資金等方法，緩解屋崙預算 危機，投入資源，保護公共安全。

此次是芭芭拉李第一次陪同屋崙華埠社安隊參與巡邏。她說，社安隊員們就是社區大使，他們充滿熱情，熱愛社區，不僅口頭上說，還身體力行，努力確保他們與人們溝通，讓人們感到安全。

目前，屋崙面臨嚴重的預算赤字，不得不關閉三個消防站，並停掉兩期警校。警方也表示，移除社區信任警員、聯絡警員等職位。芭芭拉李說，此前已經為屋崙的公共安全，包括社區大使的行動爭取到部分聯邦資金。屋崙必須努力增加收入，比如增加銷售稅，確保能夠收回所有應向城市繳納的資金。「我們須齊心協力，確保人們知道，我們不再容忍城市中的任何犯罪活動，同時也有減少犯罪和預防犯罪發生的策略。大家共同努力預防犯罪，並確保社區大使們擁有繼續開展工作的架構，因為他們正在幫助預防犯罪，維護治安。」

針對川普凍結聯邦資金，並威脅削減加州資源的做法，芭芭拉李說，如果聯邦政府屆時還存在，她打算繼續利用關係網以及對聯邦和州政府的瞭解，幫助屋崙籌集資金。「我在州立法機構工作了七年半，認識撥款委員會主席威克斯（Buffy Wicks）、衛生委員會主席米婭·邦塔（Mia Bata）、公共安全委員會主席等人。我們應該團結一致，獲得繼續前進所需的資源。」