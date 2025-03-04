我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挪威在俄烏戰爭中低調賺飽飽 英學者：捐出來

中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

加州3高中生自撞 酒精、毒品和超速奪命

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
比德蒙 Cybertruck 致命車禍加州公路巡警結論：酒精、毒品和超速是造成三人死亡的原因。（電視新聞截圖）
比德蒙 Cybertruck 致命車禍加州公路巡警結論：酒精、毒品和超速是造成三人死亡的原因。（電視新聞截圖）

據「聖荷西信使報」（ Mercury News）報導，根據加州公路巡警（CHP）的調查，酒精、毒品和超速導致了去年比德蒙高中（Piedmont High School）三名應屆畢業生在特斯拉Cybertruck 車禍中喪生。

19 歲的迪克森（Soren Dixon）、19 歲的冢原（ Krysta Tsukahara） 和 20 歲的尼爾森（ Jack Nelson） 都在 11 月 27 日的車禍中喪生，第四人生還。

比德蒙警察局在2月28日發布了CHP調查的最新進展。

事發當天凌晨 3時08分，迪克森駕駛的特斯拉Cybertruck 在Seaview和King大道之間的Hampton路上與一棵樹相撞，造成三人死亡。智慧型手機發出的警報向警方通報了這起碰撞事故，隨後警方很快撥打了 911 報警電話。

車禍發生前，一名尾隨 Cybertruck 的駕駛者從車內救出了一名乘客。據警方稱，當警察趕到現場時，車輛已 「完全被大火吞噬」，「營救其餘乘客的努力沒有成功」。

比德蒙消防隊於凌晨 3時16 到達現場，試圖撲滅車內的大火，並救出迪克森、冢原和尼爾森，但未能及時成功。救護人員對獲救乘客進行了治療，並將其送往醫院。

阿拉米達縣驗屍官辦公室（Alameda County Coroner′s Office）裁定，迪克森、冢原和尼爾森均死於吸入濃煙窒息和嚴重燒傷。法醫報告還發現，迪克森在駕駛 Cybertruck 時處於醉酒狀態，酒精濃度達到 0.195，是未滿 21 歲者法定限度的 20 多倍，每毫升血液中含有 180 納克古柯䶨（cocaine）和 55 納克甲基安非他命（methamphetamine）。

CHP的調查表明，魯莽駕駛和服用藥物是造成這起致命車禍的主要原因，而比德蒙消防局則排除了 Cybertruck 電池是車禍起火源頭的可能性。

不過，比德蒙警察局、加州公路警察局特別調查組和國家公路交通安全管理局（NHTSA）仍在繼續調查事件的相關情況。

自特斯拉 Cybertruck 於 2023 年 11 月 30 日發布以來，涉及該車的危險事故越來越多， NHTSA已對2024 Cybertruck進行了七次召回和兩次調查。第一次召回涉及 220 萬輛 Cybertruck，原因是警告標籤上的字體過小。2024 年 4 月，因油門踏板故障可能卡住而召回近 4000 輛汽車。2024 年 11 月，NHTSA因逆變器故障召回了多達 2431 輛汽車。今年 1 月，由於胎壓監測系統故障，多達 69萬6281 輛汽車又被召回。

Cybertruck 特斯拉 加州

上一則

律師變作家 邢立美新書探索AI虛擬世界

下一則

1年內第3家 Costco 3/7東灣再開新店

延伸閱讀

不滿馬斯克、DOGE…300人特斯拉店前抗議 9人被捕

不滿馬斯克、DOGE…300人特斯拉店前抗議 9人被捕
全美反馬斯克示威 但特斯拉獲利將增10倍 股價上看700元

全美反馬斯克示威 但特斯拉獲利將增10倍 股價上看700元
進步象徵變丟臉徽章 特斯拉車主與馬斯克畫清界線

進步象徵變丟臉徽章 特斯拉車主與馬斯克畫清界線
反馬斯克？愛城婦人涉特斯拉分店放爆裂物遭逮捕

反馬斯克？愛城婦人涉特斯拉分店放爆裂物遭逮捕
與Uber、Waymo競爭 特斯拉提營業申請 推進加州計程車計畫

與Uber、Waymo競爭 特斯拉提營業申請 推進加州計程車計畫

熱門新聞

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

2025-03-01 19:26
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23
加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，曾大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣，吸引1490萬加州人參加，如今將面臨聯邦補助縮減的衝擊。(取自加州醫療保健服務部網站）

聯邦削減醫療補助 加州面臨重大損失 參加Medicaid健保1490萬人受影響

2025-03-02 01:20
移動屋的內部格局。（CNBC網頁）

北加內華達縣同意房屋長輪子 但400平方呎仍要20萬元

2025-03-01 18:52
聖馬刁縣警長科博思告聖馬刁縣，要求1000萬元賠償。(聖馬刁縣政府官網)

聖馬刁縣警長爆醜聞拒下台 特別選舉決定去留

2025-02-24 01:19

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲