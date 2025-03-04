加州3高中生自撞 酒精、毒品和超速奪命

比德蒙 Cybertruck 致命車禍加州公路巡警結論：酒精、毒品和超速是造成三人死亡的原因。（電視新聞截圖）

據「聖荷西信使報」（ Mercury News）報導，根據加州 公路巡警（CHP）的調查，酒精、毒品和超速導致了去年比德蒙高中（Piedmont High School）三名應屆畢業生在特斯拉Cybertruck 車禍中喪生。

19 歲的迪克森（Soren Dixon）、19 歲的冢原（ Krysta Tsukahara） 和 20 歲的尼爾森（ Jack Nelson） 都在 11 月 27 日的車禍中喪生，第四人生還。

比德蒙警察局在2月28日發布了CHP調查的最新進展。

事發當天凌晨 3時08分，迪克森駕駛的特斯拉Cybertruck 在Seaview和King大道之間的Hampton路上與一棵樹相撞，造成三人死亡。智慧型手機發出的警報向警方通報了這起碰撞事故，隨後警方很快撥打了 911 報警電話。

車禍發生前，一名尾隨 Cybertruck 的駕駛者從車內救出了一名乘客。據警方稱，當警察趕到現場時，車輛已 「完全被大火吞噬」，「營救其餘乘客的努力沒有成功」。

比德蒙消防隊於凌晨 3時16 到達現場，試圖撲滅車內的大火，並救出迪克森、冢原和尼爾森，但未能及時成功。救護人員對獲救乘客進行了治療，並將其送往醫院。

阿拉米達縣驗屍官辦公室（Alameda County Coroner′s Office）裁定，迪克森、冢原和尼爾森均死於吸入濃煙窒息和嚴重燒傷。法醫報告還發現，迪克森在駕駛 Cybertruck 時處於醉酒狀態，酒精濃度達到 0.195，是未滿 21 歲者法定限度的 20 多倍，每毫升血液中含有 180 納克古柯䶨（cocaine）和 55 納克甲基安非他命（methamphetamine）。

CHP的調查表明，魯莽駕駛和服用藥物是造成這起致命車禍的主要原因，而比德蒙消防局則排除了 Cybertruck 電池是車禍起火源頭的可能性。

不過，比德蒙警察局、加州公路警察局特別調查組和國家公路交通安全管理局（NHTSA）仍在繼續調查事件的相關情況。

自特斯拉 Cybertruck 於 2023 年 11 月 30 日發布以來，涉及該車的危險事故越來越多， NHTSA已對2024 Cybertruck進行了七次召回和兩次調查。第一次召回涉及 220 萬輛 Cybertruck，原因是警告標籤上的字體過小。2024 年 4 月，因油門踏板故障可能卡住而召回近 4000 輛汽車。2024 年 11 月，NHTSA因逆變器故障召回了多達 2431 輛汽車。今年 1 月，由於胎壓監測系統故障，多達 69萬6281 輛汽車又被召回。