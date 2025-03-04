王羽佳手指感染臨時取消二重奏 冰島鋼琴王子獨立演出

冰島鋼琴王子歐拉夫森獨立完成了演出，並完整演奏了其最新的獲獎作品「哥德堡變奏曲」。(Kristen Loken提供)

中國鋼琴家王羽 佳因突發手指感染，臨時缺席了於2日晚在舊金山 路易斯戴維斯音樂廳（Louise M. Davies Symphony Hall）的鋼琴二重奏表演。其搭檔，冰島鋼琴王子歐拉夫森（Víkingur Ólafsson）獨立完成了演出，並完整演奏了其最新的獲獎作品，德國作曲家巴赫（J. S. Bach）著名的「哥德堡變奏曲」（Goldberg Variations）。

王羽佳在2月剛剛與舊金山交響樂 團合作，完成了為期三天的鋼琴交響樂演出。此次與歐拉夫森合作，也是二人在全球系列巡演的一部分。兩位年輕鋼琴家本計畫演奏多首曲目，其中包括四手聯彈、雙鋼琴演奏等安排，但隨著交響樂團執行長斯派維（Matthew Spivey）宣布王羽佳因病缺席的消息，觀眾的遺憾和失望充斥了音樂廳。

斯派維表示，歐拉夫森在演出前僅有兩個小時準備，但會完整演奏其剛剛獲得2025年格萊美最佳古典樂器獨奏的曲目哥德堡變奏曲。交響樂團感謝他的配合，以保證演出繼續進行。

王羽佳不僅被華人音樂愛好者所偏愛，在灣區也擁有一批忠實的樂迷。這裡的樂迷對貝里奧（Luciano Berio）、約翰·凱奇（John Cage）和康隆·南卡羅（Conlon Nancarrow）等現代作曲家的作品頗具興趣，而這些作品原本都在被取消的曲目單上。從風格上來看，歐拉夫森所演奏的巴赫風格音樂是180度的大轉彎。扭轉這股失落情緒，對他是個巨大挑戰。

大約在45分鐘連續不停地演奏後，哥德堡變奏曲中的30首作品透過歐拉夫森對節奏、力度的精準把控，而順利演奏完畢，歐拉夫森獲得了全場的掌聲。

在演奏過程中，比往常數量更多的觀眾選擇離場。哥德堡變奏曲的風格較為統一，大多維持在同一調性，這對部分觀眾是過於單調的。或許是想到這些觀眾，奧拉夫松對觀眾說：「永遠不需要為哥德堡變奏曲，或為巴赫道歉。」

他解釋，王羽佳因「手指感染嚴重」而不得不臨時取消演出，而這場突如其來的變動也讓他承受了不小的壓力。他特別感謝舊金山交響樂團的後台工作人員：「感謝你們讓我冷靜下來。」