我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挪威在俄烏戰爭中低調賺飽飽 英學者：捐出來

中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

年紀愈大小睡愈多… 舊金山加大醫師：並非好事

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
年紀越大午睡越多？研究表明這可能不是一件好事。（取自Pexels）
年紀越大午睡越多？研究表明這可能不是一件好事。（取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，與中青年人相比，老年人白天經常小睡的頻率更高。但包括舊金山加大（UCSF）精神病學副教授冷月（音譯，Yue Leng）在內的越來越多人的研究表明，老年人午睡增多與未來認知能力下降之間存在關聯。事實上，打盹增多，尤其是長時間打盹，可能是失智症或其他與衰老相關的大腦變化的早期信號。

根據2022年對1995年至2022年間進行的35項關於老年人白天小睡的研究的回顧，全球有20%至60%的老年人會小睡。而在中國和拉丁美洲部分地區等在文化上認為午睡是健康行為的國家，午睡更為普遍。2018年的一項分析發現，51至70歲的美國成年人中有40%至53%的人白天經常小睡。

但是，如果一個老年人沒有任何特別的原因熬夜或早起，只是睡眠質量差或晚上睡得少，致使難以保持清醒而在白天打盹。這可能預示著一個更大的潛在問題。

這可能是由於睡眠呼吸暫停（sleep apnea），是老年人睡眠紊亂的常見原因。也可能是其他問題的前兆，包括認知能力下降。

最近的研究發現，白天午睡次數較多、午睡時間較長的老年人，日後出現認知問題的風險可能會增加。

UCSF的冷月撰寫的2022年的一項研究發現，午睡時間更長、次數更多，與罹患阿茲海默症（Alzheimer’s）的風險較高有關。

她說，夜間睡眠充足而白天仍過度打盹的人，可能比打盹來彌補夜間睡眠不足的人風險更高，每天打盹超過兩小時的老年男性，比每天打盹少於30分鐘的男性更容易出現認知障礙。

史丹福大學研究學者溫納（Joe Winer）說，老年人打盹增多可能反映出大腦中負責調節健康睡眠和覺醒的部分發生了變化。晚上睡六小時或更少的人和晚上睡九小時或更多的人，都比睡七到八小時的「正常人」更有可能在白天打更長時間的盹。

由溫納領導的研究結果顯示，睡眠時間短和睡眠時間長的人都會導致健康狀況惡化：認知能力下降、抑鬱症狀加重、體重指數升高。睡眠時間短的人大腦中的澱粉樣蛋白（amyloid）堆積也更多，這是阿茲海默症的標誌之一。

有沒有理想的午睡方式？一些研究表明，30到90分鐘的短時間小睡可能有益於老年人的大腦功能，包括記憶力。

阿茲海默症 舊金山 史丹福大學

上一則

從帕米爾高原到龜茲佛國中青旅南疆探尋古絲路文明十四天團

下一則

谷歌又爆裁員 資方稱影響不到200人

延伸閱讀

金山購屋首付占房價比率26% 全國最高

金山購屋首付占房價比率26% 全國最高
日落區住宅增建ADU收租 引發華裔論戰

日落區住宅增建ADU收租 引發華裔論戰
列治文啤酒廠即將入駐金山市中心 比鄰AMC影院、Target

列治文啤酒廠即將入駐金山市中心 比鄰AMC影院、Target
舊金山市長專欄／華裔警委、衛生局長上任 改善公共安全

舊金山市長專欄／華裔警委、衛生局長上任 改善公共安全
舊金山聯手16城市、郡縣 告聯邦政府

舊金山聯手16城市、郡縣 告聯邦政府

熱門新聞

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

2025-03-01 19:26
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23
加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，曾大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣，吸引1490萬加州人參加，如今將面臨聯邦補助縮減的衝擊。(取自加州醫療保健服務部網站）

聯邦削減醫療補助 加州面臨重大損失 參加Medicaid健保1490萬人受影響

2025-03-02 01:20
移動屋的內部格局。（CNBC網頁）

北加內華達縣同意房屋長輪子 但400平方呎仍要20萬元

2025-03-01 18:52
聖馬刁縣警長科博思告聖馬刁縣，要求1000萬元賠償。(聖馬刁縣政府官網)

聖馬刁縣警長爆醜聞拒下台 特別選舉決定去留

2025-02-24 01:19

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲