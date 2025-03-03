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金山購屋首付占房價比例26% 全國最高

舊金山訊
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舊金山及聖馬刁縣的購房首付金中位數為房價的26%，是全美主要都會區中比例最高的區域。(Pexels)
舊金山及聖馬刁縣的購房首付金中位數為房價的26%，是全美主要都會區中比例最高的區域。(Pexels)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，截至去年年底，舊金山及聖馬刁縣的購房首付金中位數為房價的26%，是全美主要都會區中比例最高的區域。

房地產公司Redfin分析美國40個人口最多的大都會區數據顯示，2024年12月，舊金山都會區的首付金中位數為37.5萬元。由聖他克拉拉縣和聖比尼度縣組成的聖荷西都會區與南加州安納罕都會區並列全美第二，首付金中位數為25%。這些數據遠高於去年12月全美平均約16%的比例。

歷史上，舊金山都會區的購房者通常支付全美最高比例的首付金，但由於聖荷西房價更高，使其首付金中位數達38.6萬元，成為全美最高。這筆金額足以在佛萊斯諾（Fresno）購買一棟獨立屋。

Redfin的數據不包含全現金交易，這類購房方式在灣區相對較少，僅部分例外。數據顯示，首付金比例最低的都會區為維吉尼亞州維吉尼亞海灘（Virginia Beach），僅約3%，即1萬元。在Redfin分析的大部分都會區中，購房者的首付金中位數介於10%至20%之間。

首付金較低可能會增加購房成本。Redfin指出，若首付金低於20%，多數貸款機構要求購房者購買房貸保險（PMI），費用約為貸款總額的0.5%至1.5%。此外，較高的首付金可減少每月貸款還款額，特別是在當前房貸利率仍維持高位的情況下，這對於購買千萬級別房產的買家尤為重要。

「當涉及數百萬元的房產時，房貸利率即便只有八分之一個百分點的變動，也會帶來巨大影響。」金寶市（Campbell）Tuscana Properties的不動產經紀人詹米森（Sandy Jamison）說。

然而，隨著灣區房價迅速上漲，首次購房者很難存夠首付金。詹米森指出，通常只有因股票期權獲利、繼承遺產，或已經擁有房產的買家，才有能力進入市場。這些買家往往擁有足夠資金，甚至能進一步增加首付金。

根據全國不動產經紀人協會（National Association of Realtors）的數據，2024年全美首次購房者的首付金中位數僅為9%，不到非首次購房者23%的一半。灣區Realtor公司EQ1 Real Estate的不動產經紀人愛德華茲（Nikki Edwards）表示，較高的首付金對賣方更具吸引力，因為這意味著買方較不可能因貸款變更而退出交易。

例如，若房屋鑑價低於買家最初同意的購買價格，貸款機構可能會降低貸款額度。若賣方不願重新議價，買家可透過增加首付金來彌補差額，以確保交易順利進行並保住訂金。

換言之，較高的首付金可降低交易風險，使賣方更願意接受該筆交易。在仍屬賣方市場的灣區，這能讓買家的出價更具競爭力。

「如果你有足夠的現金，就應該這麼做。」愛德華茲說。

貸款 灣區 舊金山

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