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EMS：盼助更多學生 FAFSA申請延長至4月2日

記者龔玥╱聖荷西報導
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加州鼓勵更多學生申請經濟援助。(EMS提供)
加州鼓勵更多學生申請經濟援助。(EMS提供)

少數族裔媒體會議(EMS)2月27日宣布，聯邦學生援助免費申請(FAFSA)的截止日期延長至2025年4月2日，以幫助更多符合條件的學生獲得經濟資助，減輕高等教育的負擔。此次延長期限的決定能讓更多學生，特別是無證移民低收入家庭以及第一代大學生，克服申請過程中的障礙。完成FAFSA的學生不僅有資格獲得聯邦援助，還可申請州政府和機構的資助。

會議中，加州學生援助委員會(California Student Aid Commission，CSAC)呼籲高中輔導員、教育機構和社區團體幫助學生和家長獲取正確的信息，防止因誤解或不必要的擔憂而錯失經濟援助機會。例如一些學生因移民身分或家庭狀況不確定而猶豫申請，但CSAC保證，所有提交的信息都受到嚴格保護，僅用於資助評估。

岡薩雷斯(Dr. Daisy Gonzales)博士指出，當前環境下，許多低收入家庭和第一代大學生對高等教育的可負擔性仍存在顧慮。數據顯示，自疫情以來，加州的大學申請率下降了約25%，其中部分原因是學生和家庭對高等教育的成本感到壓力。

一名加州州立大學(CSU)的大三學生薩拉比亞(Keiry Saravia)分享了自己的經歷。作為第一代大學生，她依靠加州大學助學金完成學業，並表示，經濟援助不僅幫助她完成學位，還讓她能夠繼續攻讀法學院，同時支持家人。她呼籲同學們勇敢申請，不要讓錯誤的信息或恐懼阻礙你的未來，資源是存在的，我們需要利用它們。

會議中強調，僅靠政策調整是不夠的，學校和社區必須加強支持措施，例如在課堂時間內開展經濟援助講座，而不僅僅是課外活動；高中輔導員與家長的直接溝通，確保學生獲得正確的信息；利用社交媒體和熱線服務，提供即時指導和幫助。

會議重申，經濟援助可以改變學生及其家庭的未來，希望通過這一延期，讓更多學生抓住機會，邁向高等教育。希望家長和社區領袖積極參與，讓符合條件的學生充分利用這一寶貴資源，不要因時間或信息不足而錯失申請機會。

加州大學 低收入 移民

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