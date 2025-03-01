舊金山聯手16城市、郡縣 告聯邦政府

邱信福稱會持續上訴，保護市民庇護權。（記者李怡/攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）28日表示，美國多個城市和郡縣加入舊金山與聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）對聯邦政府 提起的訴訟，指控川普政府試圖非法打擊擁有庇護 政策的司法管轄區，干預地方政府自治權。

他表示，庇護政策的核心在於，地方政府將資源優先投入打擊犯罪、公共安全及其他地方事務，而非被迫承擔聯邦政府的移民 執法責任。這些政策經過多次法院裁決，確保其合法性並提升公共安全。

「聯邦政府再次越權行事，試圖脅迫地方政府執行其移民政策，甚至威脅撤資或提出起訴，」邱信福表示，「這種行為既非法又專制，我們相信法院將再次裁定其違憲且無法執行。」

目前，加入訴訟的地方政府包括加州的聖荷西、聖地牙哥、屋崙、沙加緬度、聖塔克魯茲、艾姆瑞維爾（Emeryville）及蒙特瑞縣（Monterey County）；明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）和聖保羅（St. Paul）；新墨西哥州的聖塔菲（Santa Fe）；華盛頓州的西雅圖；以及之前已提起訴訟的俄勒岡州波特蘭（Portland）、康乃狄克州紐黑文（New Haven）、華盛頓州金郡（King County）與加州的舊金山和聖塔克拉拉縣。這些城市和郡縣總計擁有近1000萬名居民。

這些地方政府由「公共權利計畫」（Public Rights Project）代表，該組織是一個致力於維護地方政府權利的無黨派非營利機構。聖塔克拉拉縣律師Tony LoPresti強調，這些來自不同地區的大中小城市正聯合起來，對抗聯邦政府試圖強行讓地方政府執行聯邦移民執法的違憲行為。

這起訴訟最初於2月7日提起，主張地方政府有權限制自身資源參與聯邦移民執法，確保地方資源能優先用於保障弱勢群體與執行公共安全任務。法院多次裁定，聯邦政府無權強迫地方政府配合執行移民法，而這些庇護政策並未阻止聯邦政府自行執行移民法。

然而，自訴訟提起後，川普政府進一步加強施壓，發布第二道行政命令，要求聯邦機構「確保不向庇護政策管轄區提供聯邦資金」。此外，美國司法部也開始對多個地方政府提出訴訟，試圖擴大聯邦政府對地方資源的掌控權限。

聖塔克拉拉縣行政官James R. Williams、明尼阿波利斯市長Jacob Frey、聖荷西市長馬漢、西雅圖市長Bruce Harrell、聖塔菲市長Alan Webber也紛指出，這次訴訟的核心就是保護地方自治權。這麼多地方政府挺身而出，即是為了共同對抗這種試圖破壞地方權利的聯邦行動。