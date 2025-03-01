我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

舊金山聯手16城市、郡縣 告聯邦政府

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邱信福稱會持續上訴，保護市民庇護權。（記者李怡/攝影）
邱信福稱會持續上訴，保護市民庇護權。（記者李怡/攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）28日表示，美國多個城市和郡縣加入舊金山與聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）對聯邦政府提起的訴訟，指控川普政府試圖非法打擊擁有庇護政策的司法管轄區，干預地方政府自治權。

他表示，庇護政策的核心在於，地方政府將資源優先投入打擊犯罪、公共安全及其他地方事務，而非被迫承擔聯邦政府的移民執法責任。這些政策經過多次法院裁決，確保其合法性並提升公共安全。

「聯邦政府再次越權行事，試圖脅迫地方政府執行其移民政策，甚至威脅撤資或提出起訴，」邱信福表示，「這種行為既非法又專制，我們相信法院將再次裁定其違憲且無法執行。」

目前，加入訴訟的地方政府包括加州的聖荷西、聖地牙哥、屋崙、沙加緬度、聖塔克魯茲、艾姆瑞維爾（Emeryville）及蒙特瑞縣（Monterey County）；明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）和聖保羅（St. Paul）；新墨西哥州的聖塔菲（Santa Fe）；華盛頓州的西雅圖；以及之前已提起訴訟的俄勒岡州波特蘭（Portland）、康乃狄克州紐黑文（New Haven）、華盛頓州金郡（King County）與加州的舊金山和聖塔克拉拉縣。這些城市和郡縣總計擁有近1000萬名居民。

這些地方政府由「公共權利計畫」（Public Rights Project）代表，該組織是一個致力於維護地方政府權利的無黨派非營利機構。聖塔克拉拉縣律師Tony LoPresti強調，這些來自不同地區的大中小城市正聯合起來，對抗聯邦政府試圖強行讓地方政府執行聯邦移民執法的違憲行為。

這起訴訟最初於2月7日提起，主張地方政府有權限制自身資源參與聯邦移民執法，確保地方資源能優先用於保障弱勢群體與執行公共安全任務。法院多次裁定，聯邦政府無權強迫地方政府配合執行移民法，而這些庇護政策並未阻止聯邦政府自行執行移民法。

然而，自訴訟提起後，川普政府進一步加強施壓，發布第二道行政命令，要求聯邦機構「確保不向庇護政策管轄區提供聯邦資金」。此外，美國司法部也開始對多個地方政府提出訴訟，試圖擴大聯邦政府對地方資源的掌控權限。

聖塔克拉拉縣行政官James R. Williams、明尼阿波利斯市長Jacob Frey、聖荷西市長馬漢、西雅圖市長Bruce Harrell、聖塔菲市長Alan Webber也紛指出，這次訴訟的核心就是保護地方自治權。這麼多地方政府挺身而出，即是為了共同對抗這種試圖破壞地方權利的聯邦行動。

聯邦政府 移民 庇護

上一則

揭秘「金飯碗」 華裔精算師8年考9關才當上

下一則

專家建議：做到這6件事 增加小孩學習意願

延伸閱讀

最適遠距工作咖啡店 聖荷西Nirvana Soul Coffee上榜

最適遠距工作咖啡店 聖荷西Nirvana Soul Coffee上榜
舊金山經文處新館開幕 邱信福、殷嘉立等出席

舊金山經文處新館開幕 邱信福、殷嘉立等出席
聖荷西BART延伸計畫 仍有數億元缺口

聖荷西BART延伸計畫 仍有數億元缺口
預算緊縮 聖荷西州大招生逆勢增 AI、資料科學最顯著

預算緊縮 聖荷西州大招生逆勢增 AI、資料科學最顯著
聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

熱門新聞

谷歌搜索結果顯示涉事建商已經永久歇業。 （取自谷歌搜索頁面）

灣區ADU建商捲款破產 有人甚至預付了31萬美元

2025-02-21 19:27
數據顯示，柏克萊加大電腦科學系學士的年收入中位數是加大和州大系統所有科系中最高。（美聯社）

加大、州大薪資排名 柏加大畢業最賺錢

2025-02-21 13:56
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23
聖荷西家庭收入用在平均每月房貸的支出方面位居全國之首，為80%。（取自Pexels）

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

2025-02-22 01:20
名列全球第11大富豪的輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳，以基金會捐款2250萬美元，成為加州藝術學院的救世主。（路透）

加州藝術學院 獲黃仁勳2250萬美元金援

2025-02-23 01:20

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬