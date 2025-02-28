羅偉：農曆蛇年遊行周末 有紀錄來最安全一屆

市長羅偉27日在主辦方舊金山中華總商會的總結會上評價到：「這是有紀錄以來最安全的一屆。」（記者王子涵／攝影）

舊金山 農曆蛇年的慶祝活動在二月底結束。除傳統的花車大遊行、全美華埠 小姐選美之外，今年還增加了無人機燈光秀等新穎活動。市長羅偉 （Daniel Lurie）27日在主辦方舊金山中華總商會的總結會上評價：「這是有紀錄以來最安全的一屆。」

羅偉表示，今年的慶典吸引了數十萬遊客，創造數億元的經濟效益。同時犯罪率較去年同期下降30%，是Muni系統自2017紀錄到最繁忙的新年大遊行周末以來，最安全的一周。

羅偉將農曆新年與NBA全明星周末的亮眼表現，歸功於市府團隊史無前例的跨部門協作：「從捷運增班疏運、警力全員執勤，到工務局連夜清掃街道，這些隱形的努力讓居民與遊客『感受得到安全』。」

警長史考特（Bill Scott）向基層警力致意：「感謝每位警員在這個關鍵周末全力投入，確保城市安全與活力。我們的同仁以強制加班與超時執勤換取犯罪率下降的成果，這份犧牲不容忽視。」他同時承諾：「警局正全力加速招聘，以儘快補足警力缺口。」

據市長提供的數據，農曆新年周末捷運客流量達疫情後的高峰，全系統巴士與輕軌載客量突破120萬趟次。消防局與急救醫護人員共執行近1600次出勤，應急部門（DEM）的911調度員在數十萬遊客湧入下，仍維持84%來電於15秒內接聽的高效響應。

羅偉說：「我們證明了舊金山能同時擁抱文化活力與公共安全，這只是城市復甦的起點。」

中華總商會主席劉運方（Donald Lu）表示，今年農曆新年大遊行與花市規模空前，首度設立文化主題街區，展示八座熊貓藝術裝置，吸引了全美逾10個轉播商，包括ABC本地媒體的轉播，成為當天最受歡迎的節目，累計觀看時數達2500萬分鐘。周末的街會聚集逾20家商販，並有近千名高中生與大學生志工參與。

首次擔任大遊行總導演劉加聰（Tony Lau）指出，今年遊行隊伍包含134個單位、5000名表演者及21輛花車，志工人數突破1250人。活動不僅振興華埠經濟，更成為全美亞裔文化展示平台。他補充道，2026年大遊行的籌備工作已於本周啟動，並承諾未來的活動將更加精彩紛呈。

小商業代表、嶺南小館東主Chelsea Hung表示，農曆新年慶祝促進了社區經濟，今年周末餐廳的訂位全滿，文化活動對小商業起到關鍵作用。