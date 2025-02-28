我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

羅偉：農曆蛇年遊行周末 有紀錄來最安全一屆

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長羅偉27日在主辦方舊金山中華總商會的總結會上評價到：「這是有紀錄以來最安全的一屆。」（記者王子涵／攝影）
市長羅偉27日在主辦方舊金山中華總商會的總結會上評價到：「這是有紀錄以來最安全的一屆。」（記者王子涵／攝影）

舊金山農曆蛇年的慶祝活動在二月底結束。除傳統的花車大遊行、全美華埠小姐選美之外，今年還增加了無人機燈光秀等新穎活動。市長羅偉（Daniel Lurie）27日在主辦方舊金山中華總商會的總結會上評價：「這是有紀錄以來最安全的一屆。」

羅偉表示，今年的慶典吸引了數十萬遊客，創造數億元的經濟效益。同時犯罪率較去年同期下降30%，是Muni系統自2017紀錄到最繁忙的新年大遊行周末以來，最安全的一周。

羅偉將農曆新年與NBA全明星周末的亮眼表現，歸功於市府團隊史無前例的跨部門協作：「從捷運增班疏運、警力全員執勤，到工務局連夜清掃街道，這些隱形的努力讓居民與遊客『感受得到安全』。」

警長史考特（Bill Scott）向基層警力致意：「感謝每位警員在這個關鍵周末全力投入，確保城市安全與活力。我們的同仁以強制加班與超時執勤換取犯罪率下降的成果，這份犧牲不容忽視。」他同時承諾：「警局正全力加速招聘，以儘快補足警力缺口。」

據市長提供的數據，農曆新年周末捷運客流量達疫情後的高峰，全系統巴士與輕軌載客量突破120萬趟次。消防局與急救醫護人員共執行近1600次出勤，應急部門（DEM）的911調度員在數十萬遊客湧入下，仍維持84%來電於15秒內接聽的高效響應。

羅偉說：「我們證明了舊金山能同時擁抱文化活力與公共安全，這只是城市復甦的起點。」

中華總商會主席劉運方（Donald Lu）表示，今年農曆新年大遊行與花市規模空前，首度設立文化主題街區，展示八座熊貓藝術裝置，吸引了全美逾10個轉播商，包括ABC本地媒體的轉播，成為當天最受歡迎的節目，累計觀看時數達2500萬分鐘。周末的街會聚集逾20家商販，並有近千名高中生與大學生志工參與。

首次擔任大遊行總導演劉加聰（Tony Lau）指出，今年遊行隊伍包含134個單位、5000名表演者及21輛花車，志工人數突破1250人。活動不僅振興華埠經濟，更成為全美亞裔文化展示平台。他補充道，2026年大遊行的籌備工作已於本周啟動，並承諾未來的活動將更加精彩紛呈。

小商業代表、嶺南小館東主Chelsea Hung表示，農曆新年慶祝促進了社區經濟，今年周末餐廳的訂位全滿，文化活動對小商業起到關鍵作用。

舊金山2025年花車巡遊現場羅偉與家人。（記者李怡／攝影）
舊金山2025年花車巡遊現場羅偉與家人。（記者李怡／攝影）

羅偉 舊金山 華埠

上一則

舊金山經文辦事處新館舍開箱 滿滿台灣意象

下一則

舊金山警深夜大規模突襲 逮84涉販毒者

延伸閱讀

市長羅偉下令：市府員工每周至少4天進辦公室

市長羅偉下令：市府員工每周至少4天進辦公室
警方加強掃蕩後…毒販轉移陣地 米慎區成新據點

警方加強掃蕩後…毒販轉移陣地 米慎區成新據點
金山市議會聽證會 審議警察委員奧伯斯通罷免案

金山市議會聽證會 審議警察委員奧伯斯通罷免案
羅偉推動新法 降低新餐廳酒吧進入門檻

羅偉推動新法 降低新餐廳酒吧進入門檻
金山慶農曆年 花車大遊行登場 影星陳冲擔綱開場

金山慶農曆年 花車大遊行登場 影星陳冲擔綱開場

熱門新聞

數據顯示，柏克萊加大電腦科學系學士的年收入中位數是加大和州大系統所有科系中最高。（美聯社）

加大、州大薪資排名 柏加大畢業最賺錢

2025-02-21 13:56
谷歌搜索結果顯示涉事建商已經永久歇業。 （取自谷歌搜索頁面）

灣區ADU建商捲款破產 有人甚至預付了31萬美元

2025-02-21 19:27
圖為NBC新聞播放的飛行汽車飛越另一輛汽車的畫面。（取自NBC新聞視頻截圖）

灣區科技公司首次公布飛行汽車視頻 標價30萬美元2026年量產

2025-02-20 19:52
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
聖荷西家庭收入用在平均每月房貸的支出方面位居全國之首，為80%。（取自Pexels）

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

2025-02-22 01:20
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%