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台駐美代表俞大㵢：台對美來說 是資產不是累贅

記者江碩涵／舊金山報導
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台駐美代表俞大㵢說，舊金山辦事處館舍落成不僅代表台灣在美國長長久久、立足深耕的決心，同時也象徵著台美關係更上一層樓。（記者江碩涵／攝影）
台駐美代表俞大㵢說，舊金山辦事處館舍落成不僅代表台灣在美國長長久久、立足深耕的決心，同時也象徵著台美關係更上一層樓。（記者江碩涵／攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處新館舍27日正式開幕，新館舍是全美第四棟自有資產，並創下台灣在美國使館最高價紀錄。台駐美代表俞大㵢說，舊金山辦事處館舍落成不僅代表台灣在美國長長久久、立足深耕的決心，同時也象徵著台美關係更上一層樓，台灣對美國來說是一個資產，不是累贅，無論科技或貿易關係，台灣都是美國加分的夥伴。

俞大㵢及其夫人27日從華府前往舊金山參加新館舍開幕活動。他表示，舊金山也是全世界第一個設立華埠的地點，這裡傳承了許多歷史意義，從老僑到現在新的台僑，能在舊金山設立自有館舍，對北加州、內華達州和猶他州僑胞來說，代表著經文處服務的決心。

他說，設自有館舍不光只是為了省房租，這代表著台北經文辦事處要留在當地長長久久的意義，同時也展現了台美關係更上一層樓的象徵。

外界關心川普政府2.0台美關係是否會有所改變，以及半導體業是否會受到影響。俞大㵢說，川普總統對美國與全世界之間的交往有他自己的看法，但主要目的就是要壯大美國，以更平等、互惠的方式進行互動，歷屆政府對台灣的承諾都沒有減少，雷根總統對台做出的六項保證（Six Assurances）已42年，美國國務卿盧比歐最近受訪也提到對台堅定不移的承諾。

他表示，基於台灣關係法及六項保證，美國對於維護台海、印太地區的穩定與安全，是不容質疑的，台灣也一再地對美表示，台灣是最好的、最有價值的夥伴，尤其是維護自由、民主的價值，美國今年慶祝建國250年，中華民國今年也是在台灣直選的25周年，除民主自由價值，台灣在軍事方面也努力促進平穩與安全。

俞大㵢說，另外科技與貿易方面，台灣更是美國非常關鍵的夥伴，無論是AI高階半導體製程，台灣具有不可或缺的地位，台灣對美國來說是一個資產，不是累贅；國防方面我們也有努力進行自我防衛，賴清德總統也在國安會議會後演講時提到，國防將提高到GDP的3%以上，展現我們對國防的決心，台灣不是阿富汗，並不是所有事情都需要靠美國來支撐、維護，台灣也會盡自己的力量與決心保衛家園，朋友願意來幫台灣忙，當然也很樂意。

至於美國國務院網站刪除「我國不支持台灣獨立」陳述，如何影響台美的政策部署。俞大㵢說，美國國務院實際上已表明對台政策或對整個印太地區的政策並沒有改變，美國對台灣海峽的安全與穩定的承諾依然堅定，堅若磐石。

台駐美代表俞大㵢及夫人2月27日從華府前往舊金山參加台北駐舊金山經濟文化辦事處新...
台駐美代表俞大㵢及夫人2月27日從華府前往舊金山參加台北駐舊金山經濟文化辦事處新館舍開幕活動。（記者江碩涵／攝影）
台北駐舊金山經濟文化辦事處新館舍27日正式開幕，新館舍是全美第四棟自有資產，並創...
台北駐舊金山經濟文化辦事處新館舍27日正式開幕，新館舍是全美第四棟自有資產，並創下台灣在美國使館最高價紀錄，台駐美代表俞大㵢(左二)及夫人與台北駐舊金山經文辦事處處長賴銘琪及夫人合影。（記者江碩涵／攝影）

舊金山 俞大㵢 國務院

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