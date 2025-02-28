舊金山警深夜大規模突襲 逮84涉販毒者

舊金山警方於周三深夜展開大規模執法行動，突襲位於西增區的傑佛遜廣場公園（Jefferson Square Park），逮捕超過80名涉嫌參與毒品交易的人士。（Sebastian Luke提供）

舊金山 警方於26日(周三)深夜展開大規模執法行動，突襲位於西增區（Western Addition）的傑佛遜廣場公園（Jefferson Square Park），逮捕超過80名涉嫌參與毒品 交易的人士。市府官員表示，此次行動旨在打擊近期於該區聚集的毒品交易活動。

市長丹尼爾·羅偉（Daniel Lurie）在社交媒體X上發文表示：「如果你在這座城市販賣毒品，我們會找上你。」

目擊者指出，周三晚間10時30分左右，大批警員、緝毒局探員及縣警員包圍了傑佛遜廣場公園，並使用無人機監視視場內動態。警方逐步清查公園內的人員，命令他們坐在路邊，並逐一宣讀其有權保持沉默的「米蘭達權利」（Miranda Rights）。

代表這一區的市議員謝里爾（Stephen Sherrill）表示，當晚被捕的80餘人中，約60人被傳喚後隨即釋放，其餘約20人則因持有大量毒品或有未決重罪通緝令而被送往縣監獄關押。

「該社區的居民早就應該得到這樣的行動，」謝里爾說，「我們一直在推動這樣的執法行動，而這次的結果也顯示出新領袖的決心。」

舊金山警長史考特（Bill Scott）次日在華埠 的記者會上回答了記者對前一晚警方突襲行動的問題。他表示，警方過去數月來在田德隆區（Tenderloin）及南市場區（SoMa）展開執法行動，導致部分毒販及吸毒者轉移至傑佛遜廣場公園。

「我們的目標是防止問題從一個社區轉移到另一個社區。」史考特表示，「這次行動不只是單次的突襲，而是更大規模執法策略的一部分。我們將持續對毒品犯罪保持高壓態勢。」

公園附近居民對警方的行動反應不一。當地居民盧克（Sebastian Luke）表示，他親眼目睹警員搜索灌木叢，並逐一敲響停泊車輛的車門進行搜查。

「很多人試圖逃往Van Ness大道但警方已經封鎖出口。」盧克說。

市府表示，除了執法行動外，公園內也將於未來幾天內加裝新的照明設施，以提高安全性。