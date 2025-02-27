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市長羅偉下令：市府員工每周至少4天進辦公室

記者李怡／舊金山報導
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舊金山市長羅偉下令市府員工每周至少返辦公室四天。（記者李怡／攝影）
舊金山市長羅偉下令市府員工每周至少返辦公室四天。（記者李怡／攝影）

本周舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）宣布，要求目前採取混合辦公模式的一萬多名市府員工，每周至少進辦公室四天，以提升政府運作效率，並帶動市政中心（Civic Center）周邊的經濟活動。

根據市府發布的備忘錄，此命令適用於資訊技術、人力資源、工程、會計和法律服務等行政部門。目前這些員工多數每周進辦公室三天。

目前，舊金山約有2.4萬名市府員工，占整體公務人員的70%，已全面恢復現場辦公，主要涉及公共安全、醫療保健、交通運輸和基礎設施等關鍵領域。

羅偉表示，他希望市政廳的其餘員工也能回到辦公室，因為面對面工作交流，讓辦公效率更高。

市府的這項政策與舊金山當地多家企業的要求趨勢一致。疫情期間興起的遠程辦公模式正逐步縮減。Salesforce、Gap Inc.等公司近期已陸續要求員工回歸辦公室，以加強團隊協作並提升工作效率。

羅偉此舉也是他推動舊金山經濟復甦計畫的一部分。市政中心周邊的商業區受疫情影響嚴重，許多餐飲與零售業者依賴市府員工的消費，強制返辦公政策有助於增加人流，促進當地經濟發展。

舊金山市長羅偉下令市府員工每周至少返辦公室四天。（記者李怡／攝影）
舊金山市長羅偉下令市府員工每周至少返辦公室四天。（記者李怡／攝影）

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