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舊金山經濟復甦 商界對實體辦公室需求回升

舊金山訊
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91%的受訪高管對舊金山的經濟增長前景持高度信心。(記者王子涵╱攝影）
91%的受訪高管對舊金山的經濟增長前景持高度信心。(記者王子涵╱攝影）

據知名諮詢公司畢馬威（KPMG）的最新調查，隨著員工回歸舊金山市中心的辦公室，舊金山大部分的商界領袖計畫擴展辦公空間，顯示市場對實體辦公的需求回升。

該調查是畢馬威針對100家年收入5000萬元以上的企業進行的，受訪者為副總裁級別或更高職位的高管。結果顯示，四分之三的受訪企業計畫在未來12至18個月內擴大其在舊金山的辦公面積，以鼓勵更多員工回歸辦公室並增加員工數量。

調查報告指出，近80%的企業希望員工更頻繁地返回辦公室，而66%的企業計畫在今年擴招。此外，91%的受訪高管對舊金山的經濟增長前景持高度信心。

近年來，舊金山商業地產租賃市場面臨挑戰，辦公空間空置率在去年一度攀升至37%，許多大型企業選擇縮減辦公空間或續租面積大幅減少。然而，這項調查結果顯示，這一趨勢可能會隨著經濟復甦而逆轉。

據媒體Globest報導，儘管整體市場存在擴展趨勢，畢馬威自身仍在縮小辦公空間。該公司計畫於明年從位於Second Street 55號的13.8萬平方呎辦公空間，遷至Howard Street 505號，辦公面積縮小至約10萬平方呎。

另一方面，共享乘車巨頭Lyft去年12月簽署新租約，其位於Berry Street 185號的總部續租10年，但租用面積從最初的33.5萬平方呎縮減至17萬平方呎。該公司在2022年曾釋出16.5萬平方呎供轉租，該部分空間已從最新租約中刪除。

隨著越來越多企業要求員工重返辦公室，以及生成式人工智慧技術的興起帶動了辦公租賃市場，業主們希望2025年能看到擴張趨勢，而非進一步縮減。

去年7月，舊金山最大雇主Salesforce已要求大部分員工自2024年10月1日起每周回辦公室四至五天，該決定與兩年前的混合辦公政策形成對比。2022年，Salesforce曾將其面積達41.2萬平方呎的43層高樓Salesforce West釋出轉租。

隨著企業對舊金山市場的信心回升，未來辦公租賃市場可能迎來新一輪成長。

91%的受訪高管對舊金山的經濟增長前景持高度信心。(記者王子涵/攝影）
91%的受訪高管對舊金山的經濟增長前景持高度信心。(記者王子涵/攝影）

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