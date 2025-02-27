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市值暴跌9成 Chegg對谷歌提出訴訟

編譯林思牧／綜合報導
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Chegg的總部在聖塔克拉拉 。(谷歌地圖)
Chegg的總部在聖塔克拉拉 。(谷歌地圖)

市值曾經翱翔於天際的教育科技公司Chegg，兩年以來價值已經蒸發90%以上。Chegg於24日對谷歌提出訴訟，指控谷歌造成該公司的困境。

媒體SFGATE報導，Chegg在2023年2月的估值為21.8億美元，但由於有報告指出學生對ChatGPT的興趣正在損害其業務，其股價開始暴跌。Chegg於當年6月解雇了數十名員工，一年後又解雇了441名員工，11月又解雇了319名員工。截至25日下午，該公司市值只剩1.1億美元，下跌逾90%。

Chegg在華盛頓特區對谷歌提起的訴訟，被交由聯邦法官梅塔（Amit Mehta）審理。他於去年8月裁定谷歌非法壟斷互聯網搜索市場。法官尚未決定懲罰措施，也未決定谷歌將被迫做出哪些改變，但Chegg的訴訟給谷歌帶來了新的麻煩。

這家教育科技公司擁有龐大的問答庫，並在訴訟中寫道，它積極允許谷歌搜尋這些內容，以便搜尋引擎可以將人們引導到Chegg的網站。訴狀稱：「這種用訪問權換取流量的交易，是長期以來支持開放商業網絡內容製作的基本交易。」

但訴訟文件指出，自從谷歌在2024年5月啟用「人工智慧摘要」(AI Overviews)以來，Google會直接給出許多問題的答案，而不需要用戶點擊其他網站，也就是不會再把用戶導引到Chegg的網站。以至於現在，曾經蒸蒸日上的Chegg將自己的困境歸咎於這種變化。

Chegg在訴訟中指出，隨著人工智慧摘要的出現，Google已從「搜尋引擎」變成「答案引擎」，打破了大家原有的協議。Chegg又聲稱，由於Google的搜尋壟斷地位，參與這種設定現在具有「強制性」。

谷歌發言人卡斯塔聶達(José Castañeda) 對Chegg的觀點提出異議，他告訴SFGATE，自從添加人工智慧摘要以來，人們發現搜索更有用，並且使用得更頻繁，「為發現內容創造了新的機會。每天谷歌都會向網路上的網站發送數十億次點擊，而AI Overviews則會將流量發送到更加多樣化的網站。我們將對Chegg毫無根據的指控進行辯護。」

谷歌 人工智慧 Google

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