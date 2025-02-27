在「野獸遊戲」贏回1000萬 聖馬刁1居民登鈔票山

「野獸遊戲」類似紅遍全球的韓劇「魷魚遊戲」。（網路影片截圖）

灣區 聖馬刁縣一名居民參加社群媒體 紅人MrBeast舉辦的競賽節目「野獸遊戲」（Beast Games），一舉奪下冠軍，贏得1000萬美元獎金，創造遊戲節目史上最高獎金紀錄。

類似紅遍全球的韓劇「魷魚遊戲」的「野獸遊戲」，是Prime Video新推出的真人秀競賽節目，參賽選手必須面對和其他對手之間的智力和體力挑戰。來自灣區聖馬刁縣的亞倫（Jeffrey Randall Allen）在2月13日播出的本季最終集中從1000名參賽者中脫穎而出，正確猜出十個公事包中哪一個裝有1000萬美元支票，獲得了冠軍。

舊金山紀事報表示，在大部分的集數裡，參賽者都認為比賽獎金只有500萬美元。然而，MrBeast在節目進行到中期時提高了賭注，允許晉級的參賽者以投擲硬幣的方式，來決定是否將獎金提高一倍。

亞倫接受紀事報採訪時說：「贏得比賽讓我百感交集。這次的經驗讓我蛻變，因為這些挑戰非常困難，對我的心理、情緒、精神和身體來說都是巨大的考驗。」

在贏得「野獸遊戲」後，編號831的亞倫跳上一座用現金砌成的小山，接受眾人喝采，然後滑下來擁抱他流著眼淚的家人。他九歲的兒子傑克（Jack）問他：「你要怎麼把錢帶回家？」

亞倫還有一個七歲的兒子盧卡斯（Lucas），並沒有陪同父親上節目，但亞倫多次在節目中提到，盧卡斯是他參賽的主要動力。

盧卡斯一出生就被診斷出患有罕見遺傳性疾病「肌酸轉運載體缺乏症」（Creatine Transporter Deficiency，簡稱CTD），這種疾病導致盧卡斯有認知障礙等問題。為了提高人們對CTD的認知，亞倫最近開始進行穿越加州 365哩路的旅程，每日跑約一場馬拉松的距離。儘管CTD目前無法治癒，但亞倫希望他贏得的獎金能幫助推動研究，並找到治療方法。

亞倫說：「這筆獎金將用來改善盧卡斯的家庭生活品質，並資助重要的CTD臨床研究。儘管盧卡斯無法完全了解發生什麼事，但他能感受到周圍的人給予他的愛和支持。」