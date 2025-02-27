我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

在「野獸遊戲」贏回1000萬 聖馬刁1居民登鈔票山

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「野獸遊戲」類似紅遍全球的韓劇「魷魚遊戲」。（網路影片截圖）
「野獸遊戲」類似紅遍全球的韓劇「魷魚遊戲」。（網路影片截圖）

灣區聖馬刁縣一名居民參加社群媒體紅人MrBeast舉辦的競賽節目「野獸遊戲」（Beast Games），一舉奪下冠軍，贏得1000萬美元獎金，創造遊戲節目史上最高獎金紀錄。

類似紅遍全球的韓劇「魷魚遊戲」的「野獸遊戲」，是Prime Video新推出的真人秀競賽節目，參賽選手必須面對和其他對手之間的智力和體力挑戰。來自灣區聖馬刁縣的亞倫（Jeffrey Randall Allen）在2月13日播出的本季最終集中從1000名參賽者中脫穎而出，正確猜出十個公事包中哪一個裝有1000萬美元支票，獲得了冠軍。

舊金山紀事報表示，在大部分的集數裡，參賽者都認為比賽獎金只有500萬美元。然而，MrBeast在節目進行到中期時提高了賭注，允許晉級的參賽者以投擲硬幣的方式，來決定是否將獎金提高一倍。

亞倫接受紀事報採訪時說：「贏得比賽讓我百感交集。這次的經驗讓我蛻變，因為這些挑戰非常困難，對我的心理、情緒、精神和身體來說都是巨大的考驗。」

在贏得「野獸遊戲」後，編號831的亞倫跳上一座用現金砌成的小山，接受眾人喝采，然後滑下來擁抱他流著眼淚的家人。他九歲的兒子傑克（Jack）問他：「你要怎麼把錢帶回家？」

亞倫還有一個七歲的兒子盧卡斯（Lucas），並沒有陪同父親上節目，但亞倫多次在節目中提到，盧卡斯是他參賽的主要動力。

盧卡斯一出生就被診斷出患有罕見遺傳性疾病「肌酸轉運載體缺乏症」（Creatine Transporter Deficiency，簡稱CTD），這種疾病導致盧卡斯有認知障礙等問題。為了提高人們對CTD的認知，亞倫最近開始進行穿越加州365哩路的旅程，每日跑約一場馬拉松的距離。儘管CTD目前無法治癒，但亞倫希望他贏得的獎金能幫助推動研究，並找到治療方法。

亞倫說：「這筆獎金將用來改善盧卡斯的家庭生活品質，並資助重要的CTD臨床研究。儘管盧卡斯無法完全了解發生什麼事，但他能感受到周圍的人給予他的愛和支持。」

本名為唐納森（James Stephen Donaldson）的MrBeast於2017年在社群媒體上崛起，他的「野獸遊戲」於去年12月在Prime Video上首播，已成為Prime Video史上觀看次數最多的真人秀節目。

來自灣區聖馬刁縣的亞倫贏得網紅MrBeast舉辦的真人秀節目「野獸遊戲」1000...
來自灣區聖馬刁縣的亞倫贏得網紅MrBeast舉辦的真人秀節目「野獸遊戲」1000萬美元獎金。（網路影片截圖）

灣區 社群媒體 加州

上一則

東灣警16天內遭槍擊4次 1人受傷

下一則

屋崙華埠春節僅2搶案 劫匪奪1200元遭逮 現金也罕見追回

延伸閱讀

灣區路橋收費系統FasTrak詐騙案再次激增 手法更精細

灣區路橋收費系統FasTrak詐騙案再次激增 手法更精細
韓超市Jagalchi進駐灣區 3月28日開幕

韓超市Jagalchi進駐灣區 3月28日開幕
金山灣區國慶委員會交接 林秀春任主委

金山灣區國慶委員會交接 林秀春任主委
台灣青商會移民講座 協助青年落腳矽谷

台灣青商會移民講座 協助青年落腳矽谷
亞洲超市在灣區快速擴張 大型韓超入駐Serramonte中心 3月底開業

亞洲超市在灣區快速擴張 大型韓超入駐Serramonte中心 3月底開業

熱門新聞

矽谷庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元。（翻攝自Redfin）

庫比蒂諾頂級裝潢翻修屋 530萬元溢價43%售出

2025-02-19 20:00
數據顯示，柏克萊加大電腦科學系學士的年收入中位數是加大和州大系統所有科系中最高。（美聯社）

加大、州大薪資排名 柏加大畢業最賺錢

2025-02-21 13:56
谷歌搜索結果顯示涉事建商已經永久歇業。 （取自谷歌搜索頁面）

灣區ADU建商捲款破產 有人甚至預付了31萬美元

2025-02-21 19:27
圖為NBC新聞播放的飛行汽車飛越另一輛汽車的畫面。（取自NBC新聞視頻截圖）

灣區科技公司首次公布飛行汽車視頻 標價30萬美元2026年量產

2025-02-20 19:52
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
聖荷西家庭收入用在平均每月房貸的支出方面位居全國之首，為80%。（取自Pexels）

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

2025-02-22 01:20

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？