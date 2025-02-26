州檢察長邦塔攜手22州 挺平價醫療法案預防性護理規定

州檢察長邦塔25日向最高法院提交法庭之友陳述，支持「平價醫療法案」（ACA）的預防性護理規定。（記者劉先進／攝影）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）聯合22個州，25日向最高法院提交法庭之友（Amicus curiae）陳述，支持「平價醫療法案」（ACA）的預防性護理規定。該規定要求私人保險 公司免費承擔預防服務工作組（Task Force）確定的某些預防性服務，例如常規檢查、血壓檢查和膽固醇篩查。

在陳述中，邦塔等人認為，第五巡迴法院裁定預防服務工作組違反憲法的任命條款，是錯誤的。檢察長還認為，預防性服務條款通過擴大重要且通常能挽救生命的護理的覆蓋面，顯著改善了全國的公共衛生狀況。如果認為工作組建議不可執行，那麼這些進步將岌岌可危，因為健康保險公司和計畫將有權恢復基本預防性護理的自費費用。

邦塔的辦公室表示，大量研究證實，在平價醫療法案的預防性護理規定頒布後，預防性護理的使用率全面上升。這些服務使醫療專業人員能夠更早地發現和治療疾病，甚至在某些情況下預防疾病，從而改善公共衛生狀況。

23個檢察長聯盟在法庭之友陳述中說，工作組的結構是一個由疾病預防方面的全國專家組成的獨立志願者小組，就臨床預防服務提出循證建議，並不違反任命條款。工作隊成員是衛生與公共服務部長的下屬。如果最高法院認定工作組成員是主要官員，那麼法院也沒有必要無視數百萬美國人所依賴的無成本保險要求。禁止執行工作組的建議，將不可避免地導致公共衛生成果大幅下降，損害預防性護理工作和獲得救命護理的機會。

邦塔表示，預防性護理是健康社會的基石，在許多情況下，可能決定著生死，「這就是為何我和其他州檢察長一起敦促最高法院推翻第五巡迴法院的裁決，保留數百萬美國人所依賴的免費預防性醫療保健服務。」

邦塔一直致力於捍衛平價醫療法案的預防性護理規定。2022年1月，他加入了一個由總檢察長組成的聯盟，向德州 聯邦地區法院提交了一份法庭之友簡報，以支持該規定。2023年3月，該聯邦地區法院在一項裁決中廢除部分規定，邦塔認為該裁決對美國人民來說是「危險且短視的」。2023年6月，邦塔再次加入檢察長聯盟，向第五巡迴法院提交了一份支持該命令的法庭之友書狀。2024年3月，他就第五巡迴法院的口頭辯論發表了聲明。2024年10月，邦塔與多位州檢察長一道敦促最高法院批准政府的移審令申請。