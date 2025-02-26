金山市議會聽證會 審議警察委員奧伯斯通罷免案

羅偉提議罷免舊金山警察委員奧伯斯通(圖)引發爭議。（記者李怡/攝影）

舊金山 市議會25日舉行聽證會，審議市長丹尼爾·羅偉 （Daniel Lurie）提議罷免 警察委員會成員奧伯斯通（Max Carter-Oberstone）的決定。該提案引發爭議，焦點圍繞警察委員會獨立性、市長權力擴張及政府問責機制。

舊金山警察委員會負責警務政策制定及執法監督。2003年市政憲章修正案將其從市長管轄中剝離，以確保獨立性。奧伯斯通自2021年上任以來，曾揭露警方濫用性侵受害者DNA、違規購買無人機及公共資金管理問題。聽證會上有民眾稱，此舉引發警局與部分政界人士不滿。

市長羅偉未提出具體罷免理由，僅要求市議會批准罷免。這引起當事人不滿。奧伯斯通在市議會的發言中指出，這是市長試圖削弱警察委員會獨立性，並警告此舉可能為未來政府擴權鋪路。

當天出席聽證會支持奧伯斯通的市民，對市長羅偉試圖罷免警察委員會成員的決定表示不滿。批評者指責市長在閉門會議中做出決策，缺乏透明度，並質疑其領導風格，將其比作川普式的分裂管理手段。

一位支持奧伯斯通的市民讚揚他在警察委員會中的工作，稱其勇敢抵制各方勢力，並批評市議會中存在的濫用權力行為。發言者強調，奧伯斯通是為市民權益發聲的少數獨立聲音，並呼籲保護對警察部門的獨立監督。

奧伯斯通在聽證會最後表示，：今天的投票結果，將揭示市議會是否願意捍衛警察委員會的獨立性，還是會屈服於政治壓力。我將繼續為一個不受政治影響的警察委員會而奮鬥，我希望你們也會。」

此次罷免事件受到社會各界的廣泛討論。多數公民權利組織反對市長的決定。也部分支持者認為市長的決定有其合理性，認為警察委員會的某些決策過於苛刻，導致警察部門在執法過程中缺乏必要的靈活性。

市民對此事件也表現出不同的態度。一些居民希望警察委員會能在問責與支持執法之間找到平衡，而另一些人則擔心市長的舉動可能會削弱現有的監督機制。

根據市政憲章，市長須獲市議會批准才能罷免警察委員會委員。市議會可選擇支持罷免或拒絕罷免，維護警察委員會獨立性。

據了解，此次決議將對舊金山警務監督制度及政府權力平衡產生深遠影響，預計市議會將於近日內做出最終投票決定。