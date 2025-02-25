舊金山聯合學區裁員837人 華裔家長憂慮教育打折

舊金山華裔家長為孩子們未來的學習生活擔憂。（記者李怡／攝影）

近日，舊金山聯合學區 （SFUSD）宣布了裁員 計畫，預計將裁減837名教職員工，以減少預算赤字，維持財務償付能力。這一消息震驚了許多家長，尤其是華裔 社區家長。他們對此決策深感憂慮，擔心裁員將嚴重影響學生的教育品質和學習環境。

許多華裔家長認為，這項裁員計畫將直接影響學生的學習體驗和成長機會。根據學區的公告，被裁減的教師、社工和輔導員約占全學區相關職位的10%，教師助理也將減少9%。這意味著，許多學校將面臨更高的師生比例，教師壓力加大，學生可能無法獲得足夠的個別關注。輔導員和社工的減少，將使許多需要額外支持的學生，如英語學習者、低收入家庭學生和特殊教育學生等，無法獲得必要的幫助。

華裔家長趙普表示：「孩子的教育不能打折扣。特別是我們華裔家庭非常重視學術表現，。如果師資減少，課堂品質下降，我們該怎麼辦?要自己補課，或是把孩子送到私立學校嗎?但這對很多家庭來說根本不現實。」

不少家長也質疑學區的財政管理能力。他們認為，學區多年來管理不善，預算赤字不斷擴大，如今卻要以裁員來解決問題，讓學生和家長承擔後果。

華裔家長李委佳表示：「每年我們都在聽到學區有財務困難。但到底問題出在哪?為什麼市政府和選民通過的額外資金沒有改善這一狀況?比如行政部門是否真的做到了精簡開支，是否有其他資源可以調配?」

另一名家長質疑道：「學生家長需要了解更多資訊。」

部分家長認為，學區應該更加透明地說明財政狀況，並尋找其他解決方案，而不是將最大影響轉嫁到教師和學生身上。

面對裁員計畫的不確定性，許多華裔家長開始考慮替代方案，包括轉學或補習。如果孩子的學校受到影響，可能會考慮讓孩子轉到學區以外的學校，或者加強課後補習，以確保學習進度不會落後。

面對如此大規模的裁員，華裔家長普遍感到焦慮和不滿。他們呼籲學區應該提供更具體的解釋，讓社區了解裁員的真正必要性，並且積極尋找替代方案，而不是直接削減影響學生教育的資源。