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被控利用職權政治鬥爭 官善貞敗訴

編譯林思牧／綜合報導
24日阿拉米達縣高等法院裁決前地檢長官善貞利用官方職權進行政治鬥爭。（電視新聞截圖）
24日阿拉米達縣高等法院裁決前地檢長官善貞利用官方職權進行政治鬥爭。（電視新聞截圖）

前阿拉米達縣地檢長官善貞(Pamela Price)去年11月被罷免以後，在法庭上又接連敗北。24日阿縣高等法院再裁決她利用官方職權進行政治鬥爭。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，去年官善貞似乎利用了職權尋求將一名謀殺案被告延長監禁時間。而在那之前的幾個小時，這名被告的律師剛剛拒絕了在政治上支持官善貞。

阿拉米達縣高等法院法官里爾登(Thomas Reardon)24日裁定，官善貞決定在2024年6月對托馬斯(Jamal Thomas)提出10年加刑申請。這一決定在多個層面上存在問題，「這看起來太不公平了」。

里爾登在法官席上說：「我想說的是，當你讓那些不知道事情該如何運作、也不知道護欄是什麼的人來負責管理事情時，就會發生這種情況。但歸根結底，這種情況根本就不合法。」

這項裁決是官善貞在一系列法庭上敗訴的最新一次。此前，她已因對偏見的擔憂而被撤銷多起起訴，包括針對一位著名批評家的輕罪案和針對一名警察的過失殺人案。最近，她又被指控試圖向一位長期的政治對手勒索2萬5000美元不果，她的辦公室遂向那位對手提控重罪。

托馬斯因於2020年5月1日在屋崙謀殺前鄰居阿姆斯特德 (Miles Armstead) 被判有罪。這宗案件之所以受到格外關注，是因為阿姆斯特德和他的家人曾多次報警，稱托馬斯對他們進行了持續的騷擾和破壞，並最終導致了謀殺。

官善貞在2023年初上任後不久發布的一項指令中，試圖限制所謂量刑增強措施的使用，即可以附加在基礎罪名上的法律指控，以判處更嚴厲或更長的刑罰。官善貞的新政策要求加重刑罰必須得到行政部門的批准，導致全縣範圍內大規模縮減了加重刑罰的做法。

截至發稿本報未能獲得官善貞回應。

罷免 屋崙 聖荷西

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