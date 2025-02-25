被控利用職權政治鬥爭 官善貞敗訴
前阿拉米達縣地檢長官善貞(Pamela Price)去年11月被罷免以後，在法庭上又接連敗北。24日阿縣高等法院再裁決她利用官方職權進行政治鬥爭。
聖荷西信使報（Mercury News）報導，去年官善貞似乎利用了職權尋求將一名謀殺案被告延長監禁時間。而在那之前的幾個小時，這名被告的律師剛剛拒絕了在政治上支持官善貞。
阿拉米達縣高等法院法官里爾登(Thomas Reardon)24日裁定，官善貞決定在2024年6月對托馬斯(Jamal Thomas)提出10年加刑申請。這一決定在多個層面上存在問題，「這看起來太不公平了」。
里爾登在法官席上說：「我想說的是，當你讓那些不知道事情該如何運作、也不知道護欄是什麼的人來負責管理事情時，就會發生這種情況。但歸根結底，這種情況根本就不合法。」
這項裁決是官善貞在一系列法庭上敗訴的最新一次。此前，她已因對偏見的擔憂而被撤銷多起起訴，包括針對一位著名批評家的輕罪案和針對一名警察的過失殺人案。最近，她又被指控試圖向一位長期的政治對手勒索2萬5000美元不果，她的辦公室遂向那位對手提控重罪。
托馬斯因於2020年5月1日在屋崙謀殺前鄰居阿姆斯特德 (Miles Armstead) 被判有罪。這宗案件之所以受到格外關注，是因為阿姆斯特德和他的家人曾多次報警，稱托馬斯對他們進行了持續的騷擾和破壞，並最終導致了謀殺。
官善貞在2023年初上任後不久發布的一項指令中，試圖限制所謂量刑增強措施的使用，即可以附加在基礎罪名上的法律指控，以判處更嚴厲或更長的刑罰。官善貞的新政策要求加重刑罰必須得到行政部門的批准，導致全縣範圍內大規模縮減了加重刑罰的做法。
截至發稿本報未能獲得官善貞回應。
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