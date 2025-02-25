Theranos案荷姆斯上訴遭駁回 維持詐欺原判

聯邦第九巡迴上訴法院24日維持對驗血公司Therano創始人荷姆斯詐欺罪的原判。(美聯社)

超級巨騙「惡血」荷姆斯 (Elizabeth Holmes)企圖推翻詐欺罪成的判決，但聯邦第九巡迴上訴法院24日維持對這位驗血檢測 科技公司Therano創始人的原判。

美聯社報導，聯邦上訴法院表示，荷姆斯未能證明在審判期間存在有法律程序上的失誤。她因為虛假宣傳自己的血液檢測新創公司的業績，從而欺騙了投資 人巨大金額。

由舊金山的三名法官組成的審判團，也維持了對荷姆斯前商業夥伴兼情人巴爾瓦尼(Ramesh “Sunny” Balwani)的欺詐罪名的判決，以及下級法院要求兩人支付4.52億美元賠償金的命令。

荷姆斯在Theranos公司動蕩的15年歷史中一直擔任執行長。她當時聲稱她的初創公司開發了一種革命性的醫療設備，可以只透過幾滴血液就能檢測出多種疾病。但這項技術從未真正發揮作用，那些說法都是騙人的。

現年41歲荷姆斯是兩個孩子的母親，她於2023年5月在德州的一所聯邦監獄開始服刑11年。聯邦監獄局目前登記的她的釋放日期是2032年3月19日。現年59歲的巴爾瓦尼因參與該詐騙案，在加州被判處近13年監禁，直到2033年才能獲釋。

這兩人在上訴訴狀中聲稱，在2022年他們各自的審判中發生了法律程序錯誤，認為當時法院允許了一些證人的證詞，包括前Theranos公司員工的證詞，並且不恰當地禁止使用其他證詞。法官阮傑奎琳( Jacqueline Nguyen)駁回了這些指控。她在長達54頁的裁決書中寫道，荷姆斯與巴爾瓦尼均未能證明下級法院存在任何違法行為或重大錯誤。

荷姆斯當年在矽谷迅速崛起，還登上了商業雜誌的封面，一度被譽為「下一個喬布斯(Steve Jobs)」，並從軟體巨頭艾利森(Larry Ellison)、媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)和沃爾瑪背後的沃爾頓家族(Walton family)等許多名人處籌集近10億美元的投資金。

荷姆斯和巴爾瓦尼的律師沒有回覆美聯社尋求評論的電子郵件。作為矽谷最大的醜聞之一，兩人的血液測試騙局已被一本書、一部HBO紀錄片和一部獲獎電視連續劇所剖析。