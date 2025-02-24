舊金山平價住宅新方案 6層樓工期僅19個月更快更便宜

舊金山瓦倫西亞街1633號正在興建一座六層樓的平價住宅大樓，與之前的833 Bryant St.平價住宅專案(圖)採用相同的設計。(Goolge Maps)

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，舊金山市瓦倫西亞街1633號（1633 Valencia St.）正在興建一座六層樓的平價住宅大樓，而且施工速度驚人。

非營利開發商Mercy Housing的專案經理摩非（Clare Murphy）表示，許多當地居民和上班族都對這棟建築的施工速度感到驚訝；從動工至今僅8個月，這座146戶的長者住宅已完成屋頂和窗戶的安裝，施工團隊正在進行防水工程。首批住戶預計今年底入住。他說：「這個專案推進得非常順利。」

這項計畫的團隊包括Mercy Housing、舊金山住房加速基金（Housing Accelerator Fund）、建築商David Baker Architects和承包商Cahill Contractor。對團隊而言，這是在高昂的舊金山建築市場中降低平價住宅成本並加快施工速度的最新測試。

這座新大樓採用與Mercy Housing之前的833 Bryant St.平價住宅專案相同的設計，包括僅提供單身公寓（studio），並沿用已驗證的高效建築流程。此外，還採用所謂的設計建造（design-build） 模式，即在規畫初期就讓開發商、總承包商、建築師和分包商一同參與，避免後期設計變更導致的成本上升與工期延誤。

建築師貝克(David Baker)說：「如果讓所有相關單位提前介入，就能找出更省錢、更快速的施工方式，而不會犧牲品質或價值」。他指出：「舊金山的標準建造流程中存在大量低效問題」。

這一方法在833 Bryant St.專案中已被證實有效。根據城市研究院（Urban Institute） 的研究，該專案的單戶造價為42.3萬美元（含土地成本），比其他類似專案便宜約40%，且施工速度更快。

瓦倫西亞街1633號專案的單戶造價約54萬美元（不含土地成本）。調整通膨後，與833 Bryant St.大致相當。該建案施工期僅19個月，比類似專案快3至6個月，比其他平價住宅便宜約20%，比某些大型平價開發案甚至低 40%。

然而，833 Bryant St.專案曾受到工會批評，指責它大部分是在外地工廠以模組化建築方式預製，導致舊金山當地建築工人失去工作機會。此外，自2020年開放入住以來，該建案已收到29宗投訴，包括發霉、漏水、隔熱差、停電和電梯故障。

為避免重蹈覆轍，瓦倫西亞街1633號並未使用完整的模組化建築，但仍部分採用預製建築組件，例如樓板、天花板和樓梯，這些零件在俄勒岡州 和加州 的工廠生產，再運送至舊金山進行組裝。