希爾斯堡警員遭伏擊 特警圍捕嫌犯 發布居民就地避難警報
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希爾斯堡警方目前正在調查一起發生在警局停車場內的警察遭槍擊案，當局已發布就地避難警報。
據希爾斯堡警方23日的聲明，涉嫌槍擊的嫌犯仍然在逃，調查人員正在追蹤相關線索，但尚未提供嫌犯的具體描述。
槍擊事件發生於22日下午3時49分，位於Floribunda Avenue大道1600號街區。官方證實，一名希爾斯堡警員在警局大樓後方停車場遭到嫌犯伏擊，並中彈。警方表示，該名警官隨即還擊，而嫌犯則向未知方向逃離現場。
受傷警官已被送往舊金山總醫院接受治療，預計將完全康復。目前尚不清楚嫌犯是否在交火中受傷。
希爾斯堡警方表示，事發現場有大量執法部門人員駐守。柏林甘（Burlingame）警方於下午5時12分發布就地避難警報，直至另行通知。當局要求居民留在室內，並鎖好門窗，以確保安全。
警方呼籲民眾避開佛羅倫達大道與El Camino Real大道一帶。大量警員、K9警犬小組、警用直升機及特警小隊正在該區域進行大規模搜查行動，以尋找嫌犯。
事發後，當地居民對這起突如其來的槍擊案感到震驚，華人在「小紅書」平台也廣泛討論，交流信息。
「當時就在警局旁邊幾條街，沒聽到槍響。但後來直升機和很多警車出現，感覺不是什麼好事，就迅速離開了。」網友momo留言道。
由於區域管制，許多網友留言稱無法回家，深夜還有直升機在警戒。
截止發稿前，有報導稱調查人員約談了一位在南舊金山的嫌疑人。警局在23日下午的聲明中表示：「我們正繼續追查此案的線索，並努力不懈地找出並逮捕嫌犯。」
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