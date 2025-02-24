希爾斯堡警員遭伏擊 特警圍捕嫌犯 發布居民就地避難警報

一名希爾斯堡警員在警局大樓後方停車場遭到嫌犯伏擊，並中彈。（取自Hillsborough警局）

希爾斯堡警方目前正在調查一起發生在警局停車場內的警察遭槍擊 案，當局已發布就地避難警報。

據希爾斯堡警方23日的聲明，涉嫌槍擊的嫌犯仍然在逃，調查人員正在追蹤相關線索，但尚未提供嫌犯的具體描述。

槍擊事件發生於22日下午3時49分，位於Floribunda Avenue大道1600號街區。官方證實，一名希爾斯堡警員在警局大樓後方停車場遭到嫌犯伏擊，並中彈。警方表示，該名警官隨即還擊，而嫌犯則向未知方向逃離現場。

受傷警官已被送往舊金山 總醫院接受治療，預計將完全康復。目前尚不清楚嫌犯是否在交火中受傷。

希爾斯堡警方表示，事發現場有大量執法部門人員駐守。柏林甘（Burlingame）警方於下午5時12分發布就地避難警報，直至另行通知。當局要求居民留在室內，並鎖好門窗，以確保安全。

警方呼籲民眾避開佛羅倫達大道與El Camino Real大道一帶。大量警員、K9警犬小組、警用直升機及特警小隊正在該區域進行大規模搜查行動，以尋找嫌犯。

事發後，當地居民對這起突如其來的槍擊案感到震驚，華人 在「小紅書」平台也廣泛討論，交流信息。

「當時就在警局旁邊幾條街，沒聽到槍響。但後來直升機和很多警車出現，感覺不是什麼好事，就迅速離開了。」網友momo留言道。

由於區域管制，許多網友留言稱無法回家，深夜還有直升機在警戒。

截止發稿前，有報導稱調查人員約談了一位在南舊金山的嫌疑人。警局在23日下午的聲明中表示：「我們正繼續追查此案的線索，並努力不懈地找出並逮捕嫌犯。」