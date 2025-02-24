舊金山市議員殷嘉立反罷免 爭取重量級官員支持

因為支持關閉海傍公路，舊金山市議員殷嘉立成為第四選區選民欲罷免的目標。（美聯社）

舊金山 市議員殷嘉立（Joel Engardio）因支持關閉海傍公路（Great Highway）而成為選民欲罷免 的目標。為了避免被罷免，他尋求本地重量級官員的支持，展開反罷免運動。

舊金山紀事報報導，代表日落區的殷嘉立與加州 參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山議會議長孟達文（Rafael Mandelman）和市議員麥德誠（Matt Dorsey），日昨攜手在愛爾蘭聯合文化中心（United Irish Cultural Center）啟動反罷免運動。這場活動吸引了至少150名支持者、動員了30多名志工前來力挺殷嘉立。

殷嘉立在活動中強調他對公共安全、教育和住房的承諾。他說：「我們今天一起站在這裡，不是因為我們在所有問題上的立場都一致，而是因為我們有相同的價值觀。我們看到大局，我們希望為我們的子孫創造一個更好的舊金山。」

罷免殷嘉立的行動是由舊金山西區反對K提案（關閉海旁公路的提案）的居民發起的。K提案於去年11月獲選民投票通過，將永久關閉海旁公路約2哩的路段，禁止車輛通行，改為海濱公園。然而，日落區大部分居民都反對這項提案。

反對殷嘉立的民眾21日發表聲明說：「這次罷免行動是為了追究責任。殷嘉立競選時承諾代表西區選民，上任後卻一直忽視他所代表的選民。儘管遭到強烈反對，他仍推動永久關閉海旁公路，也未能解決交通和公共安全等社區核心問題，這讓數千選民感到沮喪，希望能改變現狀。」

支持罷免殷嘉立的團體已從1月開始收集簽名，他們必須在5月22日前收集到1萬個簽名，或第四選區20%的簽名，才能進行特別罷免選舉。

殷嘉立本月初在一項反罷免的非正式集會上說：「罷免我改變不了任何事情，它不會推翻K提案，也不會改變有關道路關閉或公園建設的任何措施，它什麼都做不了，我不明白它有什麼意義。」