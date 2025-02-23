金山學區裁837名教職員 工會怒批：太超過

為平衡預算，舊金山學區宣布將解雇共837名教職員，教師工會稱太超過。（電視新聞截圖）

陷入財務危機的舊金山聯合學區 21日宣布裁員 計畫，預定裁員人數超過800人。

舊金山聯合學區官員表示，這項初步裁員計畫是學區全面改革計畫的一部分，裁員總人數預定為837人，包括395名教師、社工和輔導員、164名教師助理和278名行政人員及其他職員。

官員稱，裁員計畫將減少1億1380萬美元的預算 赤字，此舉可保持學區的財務償付能力，同時避免學區被州政府接管。官員指出，學區13億美元預算八成都是用在雇員薪資上，幾乎沒有其他可以削減的開支可以用來平衡預算。

舊金山紀事報表示，學區委員會預計將於25日就教師、輔導員、社工和教師助理的裁員進行投票，比州政府規定的截止日期3月15日早出許多。學區委員會先前已批准了149名行政人員的裁員，剩下的129名將在未來幾周內批准。

舊金山學區總監史瑞慶（Maria Su）21日稱，整個過程讓人感覺「糟透了」。她說：「這真的是一個非常痛苦的過程，他們都是真實的人。」

史瑞慶表示，目前決定的裁員人數是最壞情況，遠高於最終可能裁員的人數，這是因為加州法律要求，學區必須在知道下一學年實際預算以及有多少教職員將退休或辭職之前先發出裁員通知。她說：「目前提出的裁員人數是超出實際需要的，因為我們需要獲得最大的彈性。」

史瑞慶表示，1億1380萬美元占學區年度預算的10%，如果不大幅削減預算，學區到2026年中期將會耗盡現金。她說：「我們沒有不間斷的收入可以支付雇員薪水，不能一直靠信用卡度日。」

紀事報指出，將收到裁員通知的395名教師、社工和輔導員占全學區此類雇員的10%左右，164名教師助理占全學區教師助理的9%。預計學區未來幾個月還將公布更多學校和行政部門具體削減預算的細節，包括中央辦公室將削減20%經費。

考慮到選民通過的稅收措施和市府提供的其他資金，教師工會質疑學區解雇這麼多教職員是否有其必要。

舊金山教師聯合工會（United Educators of San Francisco）主席庫利爾（Cassondra Curiel）說：「學區今天公布的初步裁員計畫與我們學生的實際需求或員工雇用預算不符。本工會擔心，這些過度膨脹的數字可能是受到州政財政顧問的影響。」