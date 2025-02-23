特斯拉租賃政策送利多 買斷仍享全額補貼

特斯拉官網顯示，聯邦7500美元補貼隨時可能叫停，並且推出租賃車輛買斷政策。（tesla官網）

儘管特斯拉 去年在美國市場的銷量下滑明顯，但在新能源市場中，Model Y和3無論是新車還是二手車依舊獨居鰲頭。特斯拉在價格戰中的競爭力，主要得益於聯邦政府的7500美元新能源補貼及地方各項優惠政策，但這些激勵措施可能隨時被叫停。

川普總統在上台前曾表態要取消7500美元的新能源補貼，特斯拉創辦人馬斯克卻意外支持，認為短期內可能影響特斯拉的銷量，但長期將對其他競爭對手造成更大的衝擊。目前特斯拉的Model Y和3所有車型均享有7500美元的補貼，但官網政策中明確表示，這項補貼隨時有可能叫停。

由於租賃也包含7500美元補貼，一輛舊款Model Y目前最低月付僅需299美元，煥新版Model 3則低至249美元。去年11月27日，特斯拉首度開放租賃車輛買斷政策，以一輛舊款Model Y長續航後輪驅動版為例，民眾在三年租賃到期時，目前官網給出的租賃協議可直接以2萬7364美元買斷。

特斯拉能在補貼政策中獲益，主因是購買計畫與政策變化相適應。租賃車輛買斷政策對於高收入人群無疑是重大利好。根據補貼規定，想要獲得全額7500美元，民眾必須滿足年收入限制，夫妻共同收入上限為30萬美元，家庭戶主收入上限為22萬5000美元，單身收入上限為15萬美元。特斯拉的租賃協議中，無論收入高低，都已涵蓋7500美元補貼，這使得高收入人群可通過租賃後買斷享受全額補貼。

根據2024年補貼規定，非商用新車建議零售價須低於5萬5000美元，曾使部分車型無法符合資格，但Model 3和Y的價格去年多次降價調整，使得所有車型都符合條件。新政策還規定購車者可將稅收抵免轉讓給經銷商，直接在購車時享受折扣，無需等到報稅時申請。

根據Carscoops的數據報告，去年特斯拉在加州 銷售20萬3221輛汽車，銷量同比下降12%，市場占有率從60.1%下降至52.5%。但Model Y和3在新能源市場仍遙遙領先，Model Y仍是加州最暢銷的車型，註冊量達到12萬8923輛。根據 iSeeCars的數據報告，特斯拉在二手新能源車市場同樣優勢，車齡一至五年的二手電車和混合動力銷量排行榜上，Model 3占11.4%，Model Y占5.9%，第三名的豐田 RAV4混合動力占5.8%。雖受到混合動力車型後來居上的挑戰，但在電車市場特斯拉仍是一家獨大。

二手的特斯拉同樣享有高補貼，售價低於2萬5000美元的二手新能源車型可享受聯邦的4000美元稅收抵免。此外，南加愛迪生（Edison）電力公司根據民眾的家庭收入，對購買或租賃二手新能源車的車主提供1000到4000美元的補貼。若購車後需要升級家庭配電板或安裝充電器的民眾，電力公司推出Charge Ready Home計畫，最高享有4200美元的回扣。