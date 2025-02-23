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OpenAI、Visa總部進駐 米慎岩28畝綜合開發項目成發展新熱點

編譯組/綜合報導
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米慎岩(mission Rock)是一個占地28畝的全新綜合開發項目，吸引OpenAI等大型企業進駐鄰近區域，成為人工智慧與科技公司發展的新熱點。(取自Port of San Francisco官網)
米慎岩(mission Rock)是一個占地28畝的全新綜合開發項目，吸引OpenAI等大型企業進駐鄰近區域，成為人工智慧與科技公司發展的新熱點。(取自Port of San Francisco官網)

舊金山紀事報報導，OpenAI共同創辦人奧特曼（Sam Altman）正準備在舊金山海濱（San Francisco waterfront） 擴展他的人工智慧版圖。

根據知情人士透露，加密貨幣公司World（前身為 Worldcoin）將在米慎岩（Mission Rock）租賃一部分辦公空間。米慎岩是一個占地28畝的全新綜合開發項目，由房地產開發商Tishman Speyer與舊金山巨人隊（San Francisco Giants）共同持有。奧特曼不僅是World的共同創辦人，還共同創立了Tools for Humanity，專門開發 World網路所需的技術。World則主要是一項加密貨幣計畫，利用AI技術進行虹膜掃描，以建立全球身分認證網絡。

消息人士透露，World正接近簽訂租約，計畫承租約6萬平方呎的辦公空間，位於1090 Dr. Maya Angelou Lane的B棟大樓（Building B）。該大樓總面積29.5萬平方呎，是米慎岩第一階段開發的一部分。據悉，World正在洽談租下這棟大樓的頂層兩層。

對於這筆潛在租約，開發商Tishman拒絕置評， World也尚未回應詢問。

這項交易的洽談，正值OpenAI在該地區大舉擴張的背景之下。過去兩年內，OpenAI在米慎灣（Mission Bay）租賃超過80萬平方呎的辦公空間，包括2023年10月自Uber承租1455 Third St.和1515 Third St.總計48.66萬平方呎的辦公空間。此外，2023年底，OpenAI又在550 Terry Francois Blvd.簽下31.5萬平方呎的租約，該地點距離Uber大樓僅一個街區。至於米慎岩，則距離OpenAI位於米慎灣的辦公室步行可達，這使得該區域成為人工智慧與科技公司發展的新熱點。

整個米慎岩開發案預計提供140萬平方呎的辦公與生物科技研發空間，並建造1000套住宅，但目前僅完成了第一階段開發。

如果這筆交易最終敲定，World將加入越來越多進駐該項目的企業行列。目前，信用卡巨擘Visa已租下300 Toni Stone Crossing大樓，總面積30萬平方呎，並將其總部從舊金山市中心搬遷至此。此外，科技公司Capgemini和金州勇士隊（Golden State Warriors） 也已在米慎岩承租辦公空間。

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