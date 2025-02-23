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預防暴力事件 入住庇護宅 舊金山市府新規嚴管槍械

編譯林思牧／綜合報導
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1月2日發生嚴重暴力事件的遊民安置住宅區 。(谷歌地圖)
1月2日發生嚴重暴力事件的遊民安置住宅區 。(谷歌地圖)

今年1月2日SoMa的無殼蝸牛庇護住宅區發生住戶開槍打傷社工的嚴重暴力事件，2022年至2024年間這類住宅區中發生的暴力案件增加了149%。市政府頒布新的強制規定，希望遏止這種歪風。

舊金山紀事報報導，舊金山設有100多個永久性庇護住宅區(permanent supportive housing complexes)。1月初的重大事件發生在833 Bryant Street的住宅區，一位女住戶先是用拳頭幾度打在一名女性清潔工的臉上，接著她回到自己的單位取來一把半自動手槍，一名社會工作人員被子彈打中臉部，另一名清潔工手臂中彈。

根據法庭的文件，那位社工臉頰有槍彈的傷口、下顎骨斷裂。行凶的女住戶名叫戴維斯(Monique Davis) ，她被控意圖謀殺(attempted murder)等多項重罪名，目前關在拘留所候審。她用的那把槍是「幽靈槍」(ghost gun) ，無法追蹤其來歷。

出事地點是一座有 145 個單位的遊民居住區，該綜合體於 2022 年初開放，是由市長羅偉(Daniel Lurie)創立的反貧困慈善非營利組織 Tipping Point 出資。

為因應這宗重大暴力事件所帶來的憂慮，市政府規定，由市府資助的永久性支持性住房的供應者，採用並執行嚴格的武器政策，租戶必須透過租約附錄來同意該政策。

附錄中明文規定，任何違反州和聯邦法律的行為，包括非法持有任何武器、沒有隱蔽攜槍許可證(concealed carry license)卻攜帶武器、用武器威脅任何人或未能安全存放任何武器，都將成為驅逐(eviction)的理由。該政策還要求供應者制定並培訓員工，好能更妥善的執行工作場所應急計畫。

但該社區 一名不願透露姓名的租戶表示，他去年在社區大廳被兩隻狗咬傷，從那時起他就一直「保持警惕」。他說戴維斯在槍擊案發生之前就行為反常，大樓裡的其他人也對此表示擔憂。他又說，如果不能夠確保像戴維斯這樣的住戶沒有攜帶槍支進入社區，他不確定新政策是否會有效果，畢竟徒法不足以自行。

舊金山 庇護 遊民

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