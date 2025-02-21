3華裔競逐加州民主黨代表 周末黨內投票

多位華裔候選人競逐加州民主黨代表，周末舉行黨內選舉。（受訪者供圖）

加州民主黨 將於本周末22日至23日舉行 「州眾議員 選區選舉會議」（ADEM），選出每個州眾議員選區（AD）的14名代表，參與未來兩屆加州民主黨大會，影響黨內政策與決策方向。

選民若要參與投票 ，必須親自到場，因線上投票登記已於1月31日截止。

舊金山有多名華裔候選人受到關注，並獲得地方政治人物支持。在代表舊金山西區與德利市的州眾議會第19區，州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）支持三名華裔候選人，分別是王兆倫（Alan Wong）、張可瑩（Adrianna Zhang） 和余繼中（Cliff Yee）。王兆倫目前是舊金山城市學院董事會成員。他強調民主黨應關注亞裔社區的教育與公共安全。

王兆倫表示，本場選舉將決定民主黨的基層代表，進而影響2026年的政策方向與候選人支持度。對華裔選民來說，是一個讓社區需求被關注的機會，各候選人也正在積極動員選民參與投票。

在代表舊金山東區的州眾議會第17區，州眾議員楊馳馬（Matt Haney）則支持陳國慶（Hanley Chan）、馬國華（John Maa） 和Lan Fun Lau。三位候選人分別來自退伍軍人、醫療和社會服務領域，均希望讓亞裔社區的需求能在民主黨內被重視。

現場投票時間與地點如下，2月22日（周六）在1155 Mission St, San Francisco, CA 94103，時間為下午 1 時至5時。2月23日（周日）奧特加圖書館（3223 Ortega St, San Francisco, CA 94122），時間為下午 1 時至5時。

所有登記為民主黨的選民不受選區限制，可在上述任一地點投票。更多資訊可至 www.adem.cadem.org/where-to-vote 查詢。