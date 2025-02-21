我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

3華裔競逐加州民主黨代表 周末黨內投票

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多位華裔候選人競逐加州民主黨代表，周末舉行黨內選舉。（受訪者供圖）
多位華裔候選人競逐加州民主黨代表，周末舉行黨內選舉。（受訪者供圖）

加州民主黨將於本周末22日至23日舉行 「州眾議員選區選舉會議」（ADEM），選出每個州眾議員選區（AD）的14名代表，參與未來兩屆加州民主黨大會，影響黨內政策與決策方向。

選民若要參與投票，必須親自到場，因線上投票登記已於1月31日截止。

舊金山有多名華裔候選人受到關注，並獲得地方政治人物支持。在代表舊金山西區與德利市的州眾議會第19區，州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）支持三名華裔候選人，分別是王兆倫（Alan Wong）、張可瑩（Adrianna Zhang） 和余繼中（Cliff Yee）。王兆倫目前是舊金山城市學院董事會成員。他強調民主黨應關注亞裔社區的教育與公共安全。

王兆倫表示，本場選舉將決定民主黨的基層代表，進而影響2026年的政策方向與候選人支持度。對華裔選民來說，是一個讓社區需求被關注的機會，各候選人也正在積極動員選民參與投票。

在代表舊金山東區的州眾議會第17區，州眾議員楊馳馬（Matt Haney）則支持陳國慶（Hanley Chan）、馬國華（John Maa） 和Lan Fun Lau。三位候選人分別來自退伍軍人、醫療和社會服務領域，均希望讓亞裔社區的需求能在民主黨內被重視。

現場投票時間與地點如下，2月22日（周六）在1155 Mission St, San Francisco, CA 94103，時間為下午 1 時至5時。2月23日（周日）奧特加圖書館（3223 Ortega St, San Francisco, CA 94122），時間為下午 1 時至5時。

所有登記為民主黨的選民不受選區限制，可在上述任一地點投票。更多資訊可至 www.adem.cadem.org/where-to-vote 查詢。

民主黨 投票 眾議員

上一則

川普砍信託資金 舊金山普西迪歐公園面臨斷供

下一則

加州維生最低薪資又增 1家4口至少需時薪51元

延伸閱讀

NBA溫班亞馬右肩深靜脈血栓 本賽季報銷

NBA溫班亞馬右肩深靜脈血栓 本賽季報銷
巴洛阿圖教育組織要求華裔學委辭職

巴洛阿圖教育組織要求華裔學委辭職
加密貨幣LIBRA飆漲後暴跌 阿根廷總統曾力推被控詐欺

加密貨幣LIBRA飆漲後暴跌 阿根廷總統曾力推被控詐欺
49人擬交易明星外接手塞繆爾？華人球迷惋惜

49人擬交易明星外接手塞繆爾？華人球迷惋惜
MLB／「想要你回來」 大都會老闆真心感動阿隆索

MLB／「想要你回來」 大都會老闆真心感動阿隆索

熱門新聞

柯瑞（Stephen Curry）投中一個高難度背對籃框三分球。(擷自YouTube@Chaz NBA)

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

2025-02-15 20:21
Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
嚴寰在公司從「科學家（Scientist)」的頭銜做起，九年後已經是部門主管，同時還在柏克萊加大修讀工商管理碩士（MBA)課程。（受訪者提供）

矽谷博士主管被裁員 創業推廣糖葫蘆賣回原公司

2025-02-17 12:59
王鶴棣出場。（記者劉先進╱攝影）

中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來

2025-02-14 21:36
矽谷庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元。（翻攝自Redfin）

庫比蒂諾頂級裝潢翻修屋 530萬元溢價43%售出

2025-02-19 20:00
舊金山法醫辦公室公布OpenAI吹哨人巴拉吉的屍檢報告，排除他殺的可能性。(取材自Ｘ平台)

OpenAI吹哨人屍檢 排除他殺可能 證實舉槍自殺

2025-02-18 13:25

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊