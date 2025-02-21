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灣區半島成電影拍攝勝地 喬布斯舊居、谷歌總部都曾入鏡

記者徐蓓蓓／舊金山報導
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綠山牆莊園是羅賓威廉斯的1999年的科幻喜劇片「變人（Bicentennial Man)」的拍攝地。 （取自綠山牆莊園網站）
綠山牆莊園是羅賓威廉斯的1999年的科幻喜劇片「變人（Bicentennial Man)」的拍攝地。 （取自綠山牆莊園網站）

舊金山灣區向來以初創公司、科技園區和優質大學而聞名。但灣區多樣化的地貌、不拘一格的建築風格、開闊的風景和美麗的庭院也是很多著名電影的取景地。近日paloaltoonline網站總結了集中在半島地區的多處在電影取景地，其中包括：

一、位於洛斯阿圖市的蘋果公司創始人喬布斯（Steve Jobs)的舊居。  這處普通民房原本是喬布斯童年時代的住家。在2013年的電影「喬布斯」和2015年的電影「史蒂夫喬布斯」中都有出現。喬布斯和蘋果公司的聯合創始人沃茨尼亞克(Steve Wozniak)1976年就是在這座房子的車庫裡造出了最早的50台蘋果電腦。

二、位於山景城市的美國航太總署AMES研究中心。

該研究中心巨大的空氣動力研究風洞曾經出現在1983年的電影「太空先鋒（The Right Stuff)」中。

三、位於山景城的谷歌公司總部

谷歌的總部辦公室是2013年的喜劇電影「實習生（The Internship)」的拍攝地之一。當時谷歌公司允許製片方在公司總部拍攝5天，有100名谷歌員工參與了演出。

四、史丹福大學

史丹福大學的楓樹廳（Maple Pavilion)出現在羅賓威廉斯1997年的電影「飛天法寶(Flubber)」中。2008年的「歌舞青春3（High School Musical 3)」也有在史丹福取景。

五、費羅麗花園

費羅麗花園是由當時加州最富有的金礦礦主之一博恩二世（William Bowers Bourn)在1915-1917年間興建的英國新古典主義喬治風格建築。2001年由Jennifer Lopez主演的「愛上新郎（The Wedding Planner)」曾經在此拍攝。

六、位於塢德賽的綠山牆莊園

綠山牆莊園（Green Gables Estate) 占地74畝、始建於1911年。在2021年以前是福來哈克家族（Fleishhacker family)5代人的居住地，同時也是羅賓威廉斯的1999年的科幻喜劇片「變人（Bicentennial Man)」的拍攝地。目前正在出售中，建議價格1億2500萬美元。

谷歌 史丹福大學 灣區

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