Alef首發飛行汽車視頻 明年量產「逾3200人下單」

圖為NBC新聞播放的飛行汽車飛越另一輛汽車的畫面。（取自NBC新聞視頻截圖）

灣區 飛行汽車公司Alef Aeronautics執行長杜柯文（Jim Dukhovny)，19日在Linkedin平台發布訊息稱，在前一日已經首次公開了飛行汽車空中行駛的視頻，並對很多相關問題做出解釋。

杜柯文表示，相關視頻是18日晚間6時半在美國最大的新聞節目之一「NBC夜新聞」中播出的。這麼做的主要原因是很多人一直在問，為什麼從來沒有看到過車輛飛行的視頻。對於為何在試飛成功三年過後才公開視頻，杜柯文做出了如下三點解釋：首先，作為早起初創公司，需要保護知識產權，所以不是所有內容都能公開。

其次，公司非常注重安全，希望在展示之前可以確保消費者可以安全乘坐。

再者，「第一印象（很重要），而你只有一次機會。」

在NBC新聞公布的視頻中，該公司飛行概念車 原地起飛越過停在地面的另一輛汽車後又平穩降落。NBC的現場記者表示，他們被要求待在半個足球 場之外的距離拍攝，並且沒有看到車輛的駕駛人員下車。Alef公司也沒有允許記者進入車內。

對上述疑問，杜柯文的解釋還是出於保護知識產權的考慮。

根據NBC新聞的報導，目前已經有超過3200人預訂了Alef公司標價30萬美元的全電動飛行汽車。該公司計畫明年開始量產這種汽車。

根據Alef Aeronautics公司網站的內容，飛行汽車的創意最早來自於經典科幻電影「回到未來（Back to the Future)」中的角色麥克飛（Marty McFly)駕駛汽車穿越到「未來」的2015年10月。

杜柯文在當年一次科幻小說演講中討論了在2015年實現飛行汽車的可能性，並在幾周內和其他三位同為技術精英的朋友，在巴洛阿圖的一家咖啡店的餐巾上畫出了第一輛飛行汽車的圖形。當時的估計是在六個月內造出第一輛車，現在看來是遠遠低估了所需的時間。