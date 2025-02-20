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舊金山中華總商會 公布農曆年慶會中獎名單

記者李怡／舊金山報導
舊金山中華總商會公布2025年農曆新年慶會中獎者名單。（記者李怡／攝影）
舊金山中華總商會公布2025年農曆新年慶會中獎者名單。（記者李怡／攝影）

舊金山中華總商會19日公布2025年農曆新年慶會抽獎活動的中獎名單。抽獎活動吸引了眾多市民參與，獎品豐富，包括阿拉斯加航空公司機票、餐券、禮品券及精美禮品。

根據公布的名單，頭獎得主獲得阿拉斯加航空公司提供的美國國內來回機票兩張，其中獎號碼為3445。二獎與三獎得主則分別獲得單張機票，中獎號碼為1787與4090。

此外，四獎得主（中獎號碼2298）將獲得華美銀行提供的500元美國債券。五至八獎的幸運者（中獎號碼0334、1411、4820、1773）將獲得2025農曆新年巡遊的貴賓票四張與禮品袋。

其他獎項還包括大通公司提供的電飯煲（中獎號碼4302）、名貴水晶茶具（中獎號碼2908）、凱悅匯與嶺南小館的餐券、時尚手錶、Gump’s純銀首飾盒、象牌水瓶、日本製冷水瓶、華美銀行精美禮品包等，數十位幸運者獲得豐富獎品。

舊金山中華總商會表示，農曆新年慶會是本地華人社區的重要傳統活動，不僅慶祝新春佳節，也促進社區凝聚力。

完整中獎名單請上本報網站查詢: www.worldjournal.com/wj/cate/sf。獲獎者可憑中獎號碼至指定地點領取獎品，詳情請聯繫主辦單位。

機票 舊金山 華人

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