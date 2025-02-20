優秀子女加入灣區極端組織「齊茲人」 家人：一場噩夢

灣區極端組織「齊茲人」在美國各地犯下多宗殺人案，最擔驚受怕的莫過於組織成員的父母。左上為「齊茲人」首領拉索塔。（美聯社）

源自灣區 的極端組織「齊茲人」（Zizians）涉及美國多宗暴力死亡案件，引發社會軒然大波，其中最擔驚受怕的莫過於該組織成員的父母。

舊金山紀事報報導，「齊茲人」成員之一的丹尼爾森（Gwen Danielson ）來自華盛頓州。她放棄萊斯大學全額獎學金，投身理性主義運動，很快就認識同是跨性別者的「齊茲人」首領，人稱「齊茲」（Ziz）的拉索塔（Jack LaSota），因而來到灣區。

丹尼爾森的父親布雷特（Brett Danielson）表示，在「齊茲人」於2022年開始做出暴力行為後，丹尼爾森決定與這個組織分道揚鑣。自此，在偶爾的聯絡中，布雷特得知30歲的丹尼爾森過著離群索居的生活，用假名在建築工地打工，顯然是害怕被這個高智商組織追蹤到。

因此，在得知拉索塔16日在馬里蘭州與其他兩名同夥被捕後，布雷特鬆了一口氣。他希望女兒能因此重新回歸社會生活。布雷特說：「這是非常可怕的事，希望他們能長久待在監獄裡。」

除了布雷特，紀事報還聯絡了「齊茲人」其他成員的父母，有人因為擔心自身安全拒絕接受採訪。部分接受採訪的家長表示，與孩子的關係疏遠讓他們感到痛苦和不解，有時只能透過法律才能窺見孩子的生活。

16日和拉索塔一起被捕的布蘭克（Daniel Blank）父親亞歷山大（Alexander Blank）表示，布蘭克兩年多前斷絕了與父母的來往：「他受到邪教的影響。我相信他是邪教的受害者。」布蘭克的母親納迪亞（Nadia Blank）說：「他是我唯一的兒子，唯一的孩子。這根本是一場噩夢，我之前甚至不知道他是否還活著。」

亞歷山大和納迪亞表示，布蘭克在灣區長大，就讀東灣丹維爾（Danville）的蒙塔維斯塔高中（Monte Vista High School），是一名全A學生，SAT成績幾近滿分，而且在高中畢業前完成了所有大學數學先修課程。布蘭克後來進入柏克萊加大 就讀，雙主修生物工程學和電氣工程學，畢業後在柏克萊和俄亥俄州 的新創公司工作。

這些家長驚恐地看著暴力事件一再發生，最令人震驚的是成員札伊科（Michelle Zajko）的父母，竟然在2022年底在賓州住家慘遭殺害，儘管當局尚未針對這起命案逮捕任何人。