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NBA全明星賽加強執法 屋崙警逮重罪、酒駕等60多人

記者劉先進／屋崙報導
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屋崙警方與州公路巡警（CHP）合作，在NBA全明星賽周末期間加強執法力度，五天內逮捕了60多人，其中44人犯有重罪，18人因酒後駕駛被捕。（記者劉先進／攝影）
屋崙警方與州公路巡警（CHP）合作，在NBA全明星賽周末期間加強執法力度，五天內逮捕了60多人，其中44人犯有重罪，18人因酒後駕駛被捕。（記者劉先進／攝影）

屋崙警局19日表示，警方與州公路巡警（CHP）合作，在NBA全明星賽周末期間加強執法力度，五天內逮捕了60多人，其中44人犯有重罪，18人因酒後駕駛被捕。

全明星賽期間，灣區湧入大量遊客，隨處可以見到NBA的大型活動、快閃店和球迷互動體驗館，預計帶來超過3.5億的經濟價值。屋崙加強大了執法力度，通過積極的警務工作優先考慮公共安全，警局開放緊急行動中心，以確保在NBA相關活動中，與所有市政部門保持清晰、簡明的溝通。屋崙還派一名警官前往舊金山，加入當地緊急行動中心，以確保屋崙不僅與本部門、本市和利益相關者，還與金山警局之間能夠即時共用資訊和溝通。屋崙警局還增加市中心商業區和娛樂區的警力，同時增加活動主辦地屋崙體育館（Oakland Arena）的警力。

屋崙警局說，從12日到16日的五天時間內，逮捕了60多人，其中44人犯有重罪，18人因酒後駕駛被捕，發出177張交通罰單，收繳六隻槍，部分被捕人員涉嫌殺人、持械搶劫、入室盜竊、賣淫和故意破壞等犯罪行為。

警局表示，感謝市民的合作與支持，也多些加州公路巡警和其他執法機構和警員敬業精神和專業素養。將繼續致力於確保公共安全。

屋崙 NBA 加州

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