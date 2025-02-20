阿縣新任地檢長迪克遜上任 取消限制起訴指令

阿拉米達縣新任地檢長迪克遜表示，19日早上立即取消前任被罷免的地檢長官善貞的一些指令。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣新任地檢長、前阿縣高等法院法官迪克遜（Ursula Jones Dickson）本周走馬上任。她在記者會上明確表示，將改弦更張，19日早上立即取消前任被罷免 的地檢長官善貞的一些指令。這些指令限制了案件的指控方式和何時可以增強指控。她希望加強公共安全，重建與社區、受害者的關係，「以受害者為中心。」

官善貞上任一直進行司法改革，被指責沒有以受害者為中心，而是「縱容犯罪」，過多關注施暴者，迪克遜的宣誓發言明顯意有所指。

她說，在地檢長辦公室，最關心的是凝聚力，回歸正題，做好社區希望他們做好的事情。確保負責起訴的檢察官，有能力以他們認為合適的方式起訴案件。「我希望他們能夠做出判斷，並有一定的自由裁量權。」她在19日早上立即取消前任官善貞定下的起訴指令。以便大家能夠按照自己的需要和時間來指控。

她說，對於某些增強指控，過去指令要求每個檢察官必須向上級主管申請，而上級主管又須向上級主管申請，才能獲得批准。「通常情況下，你沒有時間這樣做。如果一個案件正在等待處理，你沒有這麼多時間來嘗試正確地處理這個案件。這些將不再存在，因為我們的期望是負責處理案件的人知道如何處理。他們不應該通過三個級別的監督來確定是否應該發起指控。 」

迪克遜表示，有很多律師以前沒有做過阿縣的地檢長辦公室工作，希望嘗試對人們的能力進行評估。將製作一份工作問卷，讓大家再次提交簡歷，以便瞭解他們的強項和需要幫助的地方。「如果你不知道如何進行初審，那麼現在就是問這個問題之時了。你是否不知道如何進行陪審團審判。我需要知道這些，以便安排培訓和教育，幫助大家儘快上手。」

她說，如果沒有在阿縣地檢長辦公室工作過，可能沒有處理過謀殺案。他們需要重新進行一些培訓，才能準備好從事地方檢察官的工作。」

迪克遜強調，要努力重建與社區和社區受害者的關係。地檢長辦公室的職責，是以受害者為中心的過程，確保他們的聲音被聽到。「如果你不得不來辦公室，肯定希望有人能傾聽你的心聲，我們正在傾聽，並確保盡所能滿足你的需求。」她認為，辦公室需要與法院和公設辯護處建立更好的關係。過去兩年，地檢長辦公室非常孤立。

迪克遜說，查看全縣統計數據得知，人們非常關注公共安全。作為縣內最高執法官員，工作是確保維護社區公共安全，以受害者為中心，確保合作法院的法官到位，確保某些審前分流項目準備好（diversion programs，即允許符合條件的被告，完成治療和教育課程後免於服刑。）。

「地檢處積極參與其中，但這並不是檢察官的工作。地檢處的工作是接收、評估警方提供的資訊，看是否有足夠的證據來起訴案件。將受害者置於這一過程的中心。」

迪克遜的任期到2026年6月結束。屆時，選民將有機會選舉她或其他人擔任下一屆為期兩年的地檢長。她說，將在2026年和2028年參選，之後四年肯定也會參選。「我想多留一段時間，但一切還要看情況。可能會有一些我不願面對的消息。」