「齊茲人」涉六宗命案 首領要求保釋法官不准

涉及美國六宗命案的灣區極端組織首領拉索塔16日在馬里蘭州落網。（美聯社）

涉及美國多州六宗命案的灣區 極端組織首領日前在馬里蘭州被捕，面臨非法侵入和其他多項罪名的指控，法官勒令不得保釋。

美聯社報導，人稱「齊茲」（Ziz）的34歲拉索塔（Jack LaSota）和另外兩名同夥18日透過視訊出席馬里蘭州地方法院（Allegany District Court）的保釋聽證會。法官以三人有潛逃風險為由，下令不得保釋。

「齊茲人」成員布蘭克。（美聯社）

檢察官艾略特（James Elliott）在聽證會上表示，拉索塔過去曾偽造自己的死亡，而且是極端組織「齊茲人」（Zizians）的首領，這個組織與美國多起死亡事件有關。

但拉索塔在法庭上說自己沒有做錯任何事，要求審前保釋，還表示自己無家可歸，也沒有能夠逃往他處的方法。拉索塔支支吾吾反覆要求純素飲食，稱如果不這麼做她可能會餓死。而且由於沒有素食可吃，她已經「處於輕度精神錯亂的狀態」。

「齊茲人」被控於2022年11月襲擊加州委利賀82歲房東林德（Curtis Lind），導致一名婦女死亡，林德接著於2023年1月遭「齊茲人」22歲成員史奈德（Maximilian Snyder）刺死。他們還與2023年1月賓州一對老夫婦的命案、和今年1月佛蒙特州 一名邊境 巡邏員遭槍殺有關。

「齊茲人」成員札伊科。（美聯社）

美聯社指出，賓州遭人殺害的老夫婦其實是「齊茲人」成員札伊科（Michelle Zajko）的雙親，札伊科和另一名成員布蘭克（Daniel Blank）16日與拉索塔一同被捕。

警方表示，這三人被捕時身著黑衣，其中兩人身上佩有上膛手槍，札伊科被捕時拒絕將雙手放在背後，遭警員按倒在地，警方另外還在一輛卡車上發現一把步槍和一把手槍。

艾略特表示，由札伊科購買、涉及今年1月佛蒙特州邊境巡邏員命案的另外兩把槍已被找到。涉嫌槍殺邊境巡邏員的「齊茲人」成員揚布勒特（Teresa Youngblut）對聯邦的指控不認罪，同車的巴克霍特（Felix Bauckholt）則已在槍戰中死亡。

透過採訪以及對法庭紀錄與網路貼文進行分析後，美聯社發現，「齊茲人」是由一群年輕、高智商的電腦科學家組成，他們在網路上相識，分享無政府主義信仰，但變得愈來愈暴力。這個組織的目標並不明確，貼文內容涵蓋了從激進素食主義、性別認同到人工智慧等議題。

根據一個程式設計師和自由工作者招聘網站的資料，拉索塔自稱是跨性別女性，2013年在費爾班克斯阿拉斯加大學（University of Alaska Fairbanks）獲得電腦科學學士學位，然後進入太空總署（NASA）實習搬到灣區。

透過柏克萊一個理性主義社群認識拉索塔的人工智慧研究員泰勒（Jessica Taylor）表示，拉索塔一開始倡導極端理性主義、道德素食主義、無政府主義和其他價值體系，但在拋棄這個理性主義社群後，她帶走了一群「極為脆弱和被孤立」的追隨者。