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庫比蒂諾頂級裝潢屋 溢價43% 530萬元售出

記者江碩涵／庫比蒂諾報導
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矽谷庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元。（翻攝自Redfin）
矽谷庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元。（翻攝自Redfin）

上半年房市旺季持續出現創高價現象。矽谷庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元。雖然總價並沒有創庫比蒂諾新高價，但這間房屋原本開價是368.8萬美元，等於加價161.2萬美元，令房仲界相當驚訝。許多人都基於好奇，開始研究這間房屋的特別之處。

根據網路房仲公司Redfin基本資料顯示，這間房屋位於庫比蒂諾接近洛斯阿圖一帶，土地面積有0.24畝，共有五房、4.5間衛浴設備，房屋面積2851平方英呎。整棟房屋全新裝潢，並有特斯拉車充、電影視聽室，後院有高爾夫球果嶺、含加熱設備的游泳池。

科威地產負責人Bruce Lai分析，這間房屋的成交價的確有點出乎意外的高，但也不會太令人意外。因為主要原因是上半年一直以來都是房市旺季，而這間房屋的地理位置也特別好。附近即是特斯拉、蘋果電腦等，附近就是280高速公路，即便要去Meta、Google等公司上班，距離也都不遠，是矽谷的正中心。

他分析，但房屋能夠成交價這麼高，最主要原因仍是頂級裝潢。近期因為裝潢費用提高不少，加上全屋裝潢相當麻煩，工期要六至八個月。這間房子對於有預算的人來說，等於一卡皮箱就能入住，自然有其吸引力。

另外這間房屋的學區很好，也是吸引人的重點。Bruce Lai分析，庫比蒂諾最好的學校就是Monta Vista High這間十分的學校。許多人因為無法買進傳統富豪區洛斯阿圖的房屋，退而求其次轉向往外擴散，庫比蒂諾因此受惠。

不過也有其他房仲分析，這間房子最大賣點是由專業投資客翻修，所以視聽網路設備和隔熱等細節都做得特別好，也難怪可以吸引到重視生活品質的高端買家，一口氣加價161.2萬美元，搶下這間房。

不過灣區房價持續飆漲也令許多矽谷居民擔憂。矽谷工程師馬兆先說，他持續在看灣區房屋，發現以前200萬美元的房屋現在開價都300萬美元。以前很普通的區域，現在基本上也都200萬美元起跳。這間庫比蒂諾的房屋一下子以530萬美元成交，溢價了43%之多，擔心會不會成為「定錨效應」，其他房屋也隨之效尤，房價漲不停，薪水與股票完全跟不上房價漲幅。

Bruce Lai分析，上半年主要是許多人也會考量學區及小孩入學問題，所以搶房才會特別厲害，建議灣區民眾若有購屋、換屋需求，也許可緩緩，不要急於上半年購屋，可避免與人競爭。過了五月、六月，房市就會稍微緩下，較容易找到更適合自己的房屋。

庫比蒂諾這間530萬美元成交的房屋，裝潢相當重視細節，已裝好特斯拉的車充。（翻攝...
庫比蒂諾這間530萬美元成交的房屋，裝潢相當重視細節，已裝好特斯拉的車充。（翻攝自Redfin）
庫比蒂諾這間530萬美元成交的房屋，戶外還有果嶺。（翻攝自Redfin）
庫比蒂諾這間530萬美元成交的房屋，戶外還有果嶺。（翻攝自Redfin）
甚至室內還有電影視聽室。（翻攝自Redfin）
甚至室內還有電影視聽室。（翻攝自Redfin）
庫比蒂諾這間530萬美元成交的房屋，室內打通開闊，有很大的客、餐廳。（翻攝自Re...
庫比蒂諾這間530萬美元成交的房屋，室內打通開闊，有很大的客、餐廳。（翻攝自Redfin）
戶外也有含加熱設備的泳池。（翻攝自Redfin）
戶外也有含加熱設備的泳池。（翻攝自Redfin）
庫比蒂諾這間530萬美元成交的房屋，室內打通開闊，有很大的客、餐廳。（翻攝自Re...
庫比蒂諾這間530萬美元成交的房屋，室內打通開闊，有很大的客、餐廳。（翻攝自Redfin）

矽谷 灣區 房價

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