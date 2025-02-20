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沙特集團斥資10億元 將在東灣蓋醫療中心

編譯組╱綜合報導
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醫療巨頭沙特醫療集團選擇東灣城市艾姆瑞維爾建造價值10億美元的園區和醫療中心。(Google Maps)
醫療巨頭沙特醫療集團選擇東灣城市艾姆瑞維爾建造價值10億美元的園區和醫療中心。(Google Maps)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，沙特醫療集團（Sutter Health）19日表示，作為東灣擴張計畫的一部分，該公司計畫在艾姆瑞維爾（Emeryville）建造一座耗資10億美元的旗艦園區和醫療中心。

這家醫療巨頭的新園區占地 12 畝，位於Horton街和53街交匯處，將利用兩座現有建築提供各種醫療服務，包括急診、分娩和重症監護室。還將包括公司的一些行政辦公室。但公司總部仍將留在沙加緬度。

沙特醫療集團總裁兼首席執行長托馬斯（Warner Thomas）說，艾姆瑞維爾的擴建將取代該公司位於Ashby大道的柏克萊園區。2016 年，該公司宣布將在2030年前關閉柏克萊唯一的急診室和醫院Alta Bates Summit Medical Center，因為設施不符合抗震標準。

這項計畫將把服務從Alta Bates轉移到柏克萊，並把柏克萊設施中不需要抗震升級的部分用作非臥床手術中心、緊急護理診所和專業護理設施。

沙特醫療集團是全美最大的非營利性醫療保健系統之一，在全州擁有診所和醫院，在灣區也有大量業務。

柏克萊前市長、州參議員阿瑞昆（Jesse Arreguin）此前曾告訴「紀事報」，解決Alta Bates醫院關閉後留下的空白是當務之急。他在周三的一份聲明中說，對沙特集團在艾姆瑞維爾的擴張感到興奮。

沙特的擴建工程將包括一個擁有約 190 名初級和專科臨床醫生的非住院醫療服務（ambulatory care）綜合設施，並將設有骨科中心、理療科、眼科、婦女中心、兒科和其他服務。此外，新的醫療中心還將擁有多達200張病床、新生兒重症監護室、手術室、造影室以及未來擴建所需的額外空間。

沙特預計將於2028年接收第一批非住院病人，並於2033年啟用新醫療中心。公司正在購買位於艾姆瑞維爾Hollis街5555號和Chiron街5300號的土地，用於擴建。托馬斯拒絕透露公司為該地塊支付的價格。該項目不需要拆除現有的兩棟建築，但將對這些建築進行翻新，以容納服務設施。

代表醫生的沙特東灣醫療集團（Sutter East Bay Medical Group）總裁兼首席執行長阿赫桑（Arzou Ahsan）博士說，擴建工程可以讓病人在同一地點獲得不同的服務。

他對「紀事報」說：「這就是該醫療中心的全貌，我們有能力將基礎醫療和專科醫療結合在一起，為患者提供一種全面的醫療服務。」

醫療巨頭沙特醫療集團選擇東灣城市建造價值10億美元的園區和醫療中心。示意圖。（取...
醫療巨頭沙特醫療集團選擇東灣城市建造價值10億美元的園區和醫療中心。示意圖。（取自Pexels）

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