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代理轉正 寇淑寶成金山首位女交通局長

記者王子涵／舊金山報導
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寇淑寶在去年12月會面華埠社區代表及居民。（記者王子涵╱攝影）
寇淑寶在去年12月會面華埠社區代表及居民。（記者王子涵╱攝影）

舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)與市交通局(SFMTA)董事會18日任命寇淑寶(Julie Kirschbaum)為新任交通局局長。自今年1月1日起擔任代理局長的寇淑寶，將成為該市歷史上首位女交通局長。

寇淑寶有著超過20年的交通管理經驗，在2018至2024年間擔任舊金山交通局最大部門，公共交通處的主管。在此期間，她帶領Muni公共交通系統平穩度過新冠疫情，多次重建交通運營體系，提升乘客滿意度，並在2024年創下交通局歷史上最高的滿意度評分。

羅偉表示，寇淑寶為數十萬Muni乘客帶來了實質改變與成果，是交通局目前最需要的領導力。在她的帶領下，Muni在速度、可靠性、清潔度與安全性方面皆達到新高。她與居民及商界的合作精神，使她成為引領舊金山交通系統應對挑戰並邁向新紀元的最佳人選。

寇淑寶表示，能夠為她深愛的城市服務，無比榮幸。建立一流的交通系統對於舊金山的經濟復甦至關重要。她將確保Muni在財務壓力下仍能維持已取得的進步。她會優先爭取交通資金，並積極修復交通局與社區及商界之間的信任。透過傾聽與合作，尋找解決方案。

交通局董事會主席塔洛夫(Janet Tarlov)表示，交通局需要能夠立即上手的領導者。董事會一致認為寇淑寶是最佳人選。

州參議員威善高(Scott Wiener)表示，Muni在寇淑寶擔任公共交通部主管期間，創下歷史最高的乘客滿意度。她是交通局應對財政危機並強化公共交通的理想領導者。

寇淑寶強調問責、績效、社區合作及員工賦權。她曾大力推動系統內部營運改革，積極採用預防性維護措施，使地鐵延誤率大幅降低70%。此外，她始終將乘客體驗放在首位，推動創新計畫來系統性解決乘客的不便，進一步提升Muni的運行速度、可靠性與服務品質。

在擔任代理局長期間，寇淑寶宣布新計畫，以確保公平執行加州「日照法」(Daylighting Law)。

寇淑寶是舊金山Ingleside區居民，與丈夫育有兩名子女。她經常步行、騎車、開車及搭乘Muni接送孩子，這些親身經驗讓她更深刻理解如何改善舊金山市的交通環境與安全。

金山首任女交通局長寇淑寶。（寇淑寳Linkedin頁面）
金山首任女交通局長寇淑寶。（寇淑寳Linkedin頁面）

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