「哪吒2」躋身北美周末票房第五 華人紛紛支持

哪吒2在中國的票房已突破12.43億元，超過「超人總動員」成為影史票房前五的動畫電影。（取自IMDb）

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（簡稱哪吒2）在北美上映首周末的票房表現亮眼，成為近年來中國製作電影在北美市場的最佳開局。據市場調查公司Comscore的數據顯示，截至16日周日，該片在北美的三天票房累計約為720萬元，成為本周末北美票房第五名影片。

哪吒2由CMC Pictures以普通話配英語字幕的形式發行，於13日起在洛杉磯、舊金山 、休斯頓、芝加哥、紐約等約750家影院上映，主要面向海外華人 觀眾。

在灣區，舊金山Regal影院、4街的AMC影院、以及德利市的Century 20影院同步上映了哪吒2。據記者17日總統日假期觀察，Century 20影院為哪吒2開設的20多個場次中，除較晚場次以外，其他場次均以售盡。

Comscore高級媒體分析師德加拉貝迪安（Paul Dergarabedian）表示，「哪吒2」是一部「全球票房巨作」。

華人Sandy表示，自己是哪吒系列的忠實粉絲，對續集充滿期待：「哪吒1有好多令人痛心的小劇情，从申公豹的『人的成見是座大山』、龍族被壓迫，以及哪吒非要改變自己的命運，讓我很感動。」

華人媽媽Emily Li帶著兩個兒子在周末來到影院。她表示，很長一段時間沒有看到製作如此精致的中國動畫如此受到歡迎了。「尤其是哪吒那句『我命由我不由天』，那種不屈困難勇敢向前的精神，對於孩子甚至是成人來說，都是有教育意義的。」

截至周日，該片在全球票房已達16.4億元，成為首部進入全球票房前20名的非好萊塢影片。業內人士認為，該片有望成為全球影史上票房最高的動畫電影。目前，全球票房最高的動畫電影是迪士尼 2024年上映的「頭腦特工隊2」（Inside Out 2），全球票房達16.99億元。