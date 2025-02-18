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PG&E去年獲利大漲 估今年賺更多

編譯組／綜合報導
報告指出，PG&E的2024年獲利大幅上漲，預估今年獲利會比去年更多。(取自PG&E臉書)
報告指出，PG&E的2024年獲利大幅上漲，預估今年獲利會比去年更多。(取自PG&E臉書)

新報告顯示，PG&E獲利於2024年大幅上漲，但在最後三個月下滑。不過，這家公用事業巨擘預估，2025年獲利將超過去年的業績。

「聖荷西信使報」報導，PG&E報告指出，2024年獲利略少於24億8000萬美元，較2023年22億4000萬美元，上升10.4%。10-12月的第四季度，營收為6億4700萬美元，較2023年同期的9億1900萬美元獲利、下跌29.6%。

若僅計算PG&E核心業務項目與營運，第四季度獲利為6億5800萬美元，較前一年同期的10億1000萬美元、減少34.6%。

PG&E執行長波普(Patricia Poppe)表示，2024年持續積極對待客戶與投資人，安全輸送能源，系統從未如此安全。PG&E表示，已連續兩年未發生因設備引起的重大山火。

不過，部分消費者權益保護人士針對PG&E連續獲利情況，持不同看法，批評其獲利周期越來越長。消費者組織「公用事業改革網絡」(Utility Reform Network)執行主任托尼(Mark Toney)表示，這是PG&E連續第二年創下獲利紀錄，股東們獲益，但用戶卻感到痛苦。

PG&E獲利穩定增長，但電費與瓦斯費卻上漲，PG&E與加州公用事業委員會遭到消費者團體批評。根據州法，州公用事業委員會應監督與管理PG&E。

消費者行動組織會長柯特(Jamie Court)認為，若公用事業委員會不解決PG&E過高水電費用與高獲利問題，州立法機關必須採取行動，納稅人應享有更便宜的電力。

州立法人士正在考慮採取多項法案，解決PG&E與其他公用事業公司獲利不斷增長問題。托尼認為，創紀錄獲利將促使立法機構透過法案、控制股東獲利並保護用戶。

PG&E預估，2025年將再次獲利。總部位在屋崙的PG&E公司，2024年每股利潤為1.15美元，估計今年每股利潤將增加16%。

然而，PG&E在獲利報告中指出，公司完成366英里系統強化，包括258英里的地下電線與108英里的強化電線桿等設施。並且提供近1萬4000個新用戶連接電力系統，比預期高了約30%。PG&E認為，透過將成本分攤給更多用戶，將有助於減輕納稅人的平均負擔。

從1月份開始，PG&E一家典型住房用戶的電力與天然氣每月平均費用為295美元。比2024年1月的294美元，多了1美元。波普認為，PG&E穩定住房用戶的天然氣與電費，接入電網的新用戶數量，比過去數十年還多。

天然氣 利潤 加州

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