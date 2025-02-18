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馬丁內茲煉油廠爆炸、列治文煉油廠維修…北加汽油價暴漲

編譯林思牧／綜合報導
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圖為PBF Energy的馬丁內茲(Martinez)煉油廠。 (谷歌地圖)
圖為PBF Energy的馬丁內茲(Martinez)煉油廠。 (谷歌地圖)

正當加州的煉油廠從冬季汽油轉換成夏季汽油之際，北加州的一個煉油廠又發生爆炸事件。加州各地油價飆漲，北加州的漲幅特大，情人節那天加州低等無鉛汽油平均價格比全國高出52%。

媒體SFGATE報導，PBF Energy能源公司的馬丁內茲(Martinez)煉油廠在2月1日發生爆炸，造成至少六名員工受傷。每年到這個時節，加州的煉油廠開始輪流做換季維修。同時準備改換成生產夏季汽油，是比較貴的汽油。目前北加州的五個煉油廠中，馬丁內茲的因為意外而停頓，雪佛龍（Chevron）在列治文的煉油廠、瓦雷洛（Valero）在威爾明頓(Wilmington)的煉油廠則在做換季維修。

在這個轉換的過程中，加州人都要付出沉重的代價，這次因為爆炸讓情況更為雪上加霜。根據加州能源委員會(California Energy Commission)的數據，馬丁內茲煉油廠每天裂解15萬6400桶原油，占加州供應量的9.6％。威爾明頓煉油廠每天裂解8萬5000 桶，占5.24%，列治文煉油廠每天裂解24萬5271 桶，占15.1%。

雖然整個加州的油價都普遍上漲，但北加州受到的打擊最為沉重。據美國汽車協會（AAA），在灣區九個縣中，舊金山、馬連、聖馬刁、納巴和蘇諾瑪縣的汽油價格是最高的，截至上周五(14日)早上，平均價格在每加侖5.09美元至5.21美元之間。

比灣區更北的偏僻地區油價更貴，漢保德縣(Humboldt)每加侖平均為5.38美元，曲尼特縣(Trinity) 5.38美元，莫諾縣(Mono)5.80美元。AAA指出，情人節當天加州低等無鉛汽油平均是4.82美元，也就是比全國的3.17美元高出52%。

南加州的駕駛人也遭到池魚之殃。由於南加州提煉出的汽油有一部分要供應給北加州，南加州的價格因供應量減少而上揚。能源分析師指出，如果馬丁內茲煉油廠不能盡快復工，俄勒岡州和華盛頓州的汽油價格也可能會受影響。

煉油廠事故令加州各地油價飆漲，北加州的漲幅特大。示意圖，並非內文中所提到的煉油廠...
煉油廠事故令加州各地油價飆漲，北加州的漲幅特大。示意圖，並非內文中所提到的煉油廠。(美聯社)

加州 油價 北加

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