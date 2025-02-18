挽回遊客 灣區酒莊品酒費降至15元

加州酒莊為吸引遊客紛紛推出優惠活動，品酒費降至15美元。（取自Pexels）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，十年前美國的品酒會（wine tasting）基本上是免費的，但據一份可信賴的行業報告顯示，自2012年以來，葡萄酒品嘗費飆升了近350%。自2022年以來，整個葡萄酒之鄉的品酒室客流量一直在下降，

眾品酒室似乎急於吸引遊客，開始將收費下調，尤其是在淡季。加州 葡萄酒業的首選銀行，矽谷銀行 （Silicon Valley Bank）上個月發布的一份報告指出，在9個葡萄酒產區中，有7個產區的品酒費用將在2023年出現小幅下降。

今年一月，納巴谷葡萄酒商會（Napa Valley Vintners）向所有加州居民開放了Napa Neighbors計畫，這些居民可以享受折扣和優惠，比如品酒二選一。12家品酒室共同發起了一項營銷活動。如果是其中一家品酒室的會員，可以在其他任何一家品酒室預訂兩次免費品酒。

在蘇諾瑪山谷（Sonoma Valley），數十家酒莊將在2月15日至3月15日期間提供15美元的品酒服務。

蘇諾瑪山谷旅遊局（Sonoma Valley Visitors Bureau）與蘇諾瑪山谷葡萄種植者協會（Sonoma Valley Vintners & Growers）合作推出了 「蘇諾瑪小酌」（Sonoma Sips）促銷活動。該活動於今年一月首次宣布，當時有 16 家酒莊報名參加，但後來參與人數增加了一倍多。每家酒莊都有不同的15美元產品，但大多數都是兩到三種葡萄酒的微型品酒會，而不是通常的四到六種。許多品酒會不需要預約。

根據矽谷銀行2024年的報告，2012年全國酒莊的平均品酒費為8.50美元。到2023年，這一數字已增至38美元。而在納巴谷和蘇諾瑪縣，這一數字更高：分別為75美元和43美元。

在納巴市中心的 Gamling & McDuck 酒莊，提前預訂的顧客可以免費品嘗三種葡萄酒。幾年前，創始人麥克拉里（Adam McClary）將免費品嘗作為一種嘗試，2024年，他將免費品嘗與35美元和70美元的高價品嘗並列為永久性服務。但他承認 「招攬客人」才是主要動機，幾乎所有預訂免費試飲的人最後都會升級試飲或購買酒瓶。

這些微型品酒會還能帶來葡萄酒之鄉的另一種消遣方式：在一天內參觀三到四個景點。納巴時尚酒莊 Ashes & Diamonds Winery 的創始人卡萊迪（Kashy Khaledi ）在推出45美元的A&D Teaser，酒莊的標準品酒套餐由四種葡萄酒組成，價格為60美元。

在拉瑟福（Rutherford）的 Honig Vineyard & Winery，遊客可以隨時品嘗 「Fly by Flight」：三種葡萄酒，30 分鐘，30美元。