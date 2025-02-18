我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

每日平均花46分鐘 布倫塢通勤時間全美最長

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區城市布倫塢居民的平均通勤時間是全美最長的，每天需要花費 46 分鐘才能到達工作地點。（取自Pexels）
灣區城市布倫塢居民的平均通勤時間是全美最長的，每天需要花費 46 分鐘才能到達工作地點。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據美國人口普查局（United States Census Bureau）數據，居住在灣區最東邊居民的通勤時間是全美最長的。

布倫塢（Brentwood）是康曲柯士達縣的一個城市，人口約6萬5000。在2023年，布倫塢的居民平均每天需要花費46分鐘才能到達工作地點，其中包括那些非遠程工作的人。在美國擁有至少1萬名15歲以上工作居民的城市中，這是平均通勤時間最長的城市。

人口普查局的 「美國社區調查 」（American Community Survey）抽樣調查了美國人的平均通勤時間，其中不包括遠程工作者。根據這些估計，布倫塢居民的平均通勤時間比美國平均通勤時間最短的城市德州威奇托瀑布市（Wichita Falls，Texas）的14分鐘長三倍多。

2023 年，舊金山居民的平均通勤時間為31分鐘，與洛杉磯相同。

人口普查局提供的縣級數據顯示，從2016年到2020年，康曲柯士達縣的大多數工人都在本縣工作，其中很大一部分人通勤到阿拉米達縣或舊金山。

人口普查局的數據顯示，約有38%的布倫塢居民平均通勤時間為一小時或以上。在美國至少有1萬名工作居民的城市中，這一比例最高。超過20%的布倫塢居民在早上6時前出門上班。

此外在康曲柯士達縣，2023年，比茲堡（Pittsburg）居民上班平均需要41分鐘，略高於鄰近的安蒂奧克（Antioch）的40分鐘。兩者的通勤時間都遠高於加州29分鐘的平均水平。

另一端是巴洛阿圖，其居民平均上班時間僅為20分鐘。這是灣區最短的數字，也是加州第四短的數字。

加州其他居民通勤時間較長的城市包括河濱縣（Riverside County）的梅尼費（Menifee）和洛杉磯縣的棕櫚谷（Palmdale），通勤者上班平均需要45分鐘。這些城市在疫情期間吸引了大量居民，因為偏遠地區的工人發現自己可以尋找更便宜的住房，同時又能保住工資。

在灣區，許多舊金山工人收拾行李，搬到聖荷西、都布林，甚至更遠的城市。

造成通勤時間過長的不僅僅是混合工作和疫情時期的移民。安蒂奧克的居民在2019年的平均通勤時間為48分鐘，是加州第二長的通勤時間，長期以來，安蒂奧克一直是在灣區尋求更實惠住房的家庭的目的地，但代價往往是在交通或公交上花費更多時間。

人口普查 加州 灣區

上一則

NBA全明星賽3分挑戰賽絕殺 東灣大學生贏10萬元

下一則

PFAS釀水汙染 聖塔克拉拉縣告3M、杜邦公司

延伸閱讀

河濱縣警察局長 宣布參選加州州長

河濱縣警察局長 宣布參選加州州長
南加內陸河濱縣警察局長 宣布競選加州州長

南加內陸河濱縣警察局長 宣布競選加州州長
市場回檔前兆？泡沫處處可見 從迷因股到選擇權都火爆

市場回檔前兆？泡沫處處可見 從迷因股到選擇權都火爆
NBA名嘴巴克利改變態度示好金山球迷 捐錢當志工

NBA名嘴巴克利改變態度示好金山球迷 捐錢當志工
想回家陪女兒寫作業 馬來西亞女子天天搭飛機通勤

想回家陪女兒寫作業 馬來西亞女子天天搭飛機通勤

熱門新聞

柯瑞（Stephen Curry）投中一個高難度背對籃框三分球。(擷自YouTube@Chaz NBA)

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

2025-02-15 20:21
Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
嚴寰在公司從「科學家（Scientist)」的頭銜做起，九年後已經是部門主管，同時還在柏克萊加大修讀工商管理碩士（MBA)課程。（受訪者提供）

矽谷博士主管被裁員 創業推廣糖葫蘆賣回原公司

2025-02-17 12:59
王鶴棣出場。（記者劉先進╱攝影）

中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來

2025-02-14 21:36

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世