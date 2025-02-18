每日平均花46分鐘 布倫塢通勤時間全美最長

灣區城市布倫塢居民的平均通勤時間是全美最長的，每天需要花費 46 分鐘才能到達工作地點。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據美國人口普查 局（United States Census Bureau）數據，居住在灣區 最東邊居民的通勤時間是全美最長的。

布倫塢（Brentwood）是康曲柯士達縣的一個城市，人口約6萬5000。在2023年，布倫塢的居民平均每天需要花費46分鐘才能到達工作地點，其中包括那些非遠程工作的人。在美國擁有至少1萬名15歲以上工作居民的城市中，這是平均通勤時間最長的城市。

人口普查局的 「美國社區調查 」（American Community Survey）抽樣調查了美國人的平均通勤時間，其中不包括遠程工作者。根據這些估計，布倫塢居民的平均通勤時間比美國平均通勤時間最短的城市德州威奇托瀑布市（Wichita Falls，Texas）的14分鐘長三倍多。

2023 年，舊金山居民的平均通勤時間為31分鐘，與洛杉磯相同。

人口普查局提供的縣級數據顯示，從2016年到2020年，康曲柯士達縣的大多數工人都在本縣工作，其中很大一部分人通勤到阿拉米達縣或舊金山。

人口普查局的數據顯示，約有38%的布倫塢居民平均通勤時間為一小時或以上。在美國至少有1萬名工作居民的城市中，這一比例最高。超過20%的布倫塢居民在早上6時前出門上班。

此外在康曲柯士達縣，2023年，比茲堡（Pittsburg）居民上班平均需要41分鐘，略高於鄰近的安蒂奧克（Antioch）的40分鐘。兩者的通勤時間都遠高於加州 29分鐘的平均水平。

另一端是巴洛阿圖，其居民平均上班時間僅為20分鐘。這是灣區最短的數字，也是加州第四短的數字。

加州其他居民通勤時間較長的城市包括河濱縣（Riverside County）的梅尼費（Menifee）和洛杉磯縣的棕櫚谷（Palmdale），通勤者上班平均需要45分鐘。這些城市在疫情期間吸引了大量居民，因為偏遠地區的工人發現自己可以尋找更便宜的住房，同時又能保住工資。

在灣區，許多舊金山工人收拾行李，搬到聖荷西、都布林，甚至更遠的城市。

造成通勤時間過長的不僅僅是混合工作和疫情時期的移民。安蒂奧克的居民在2019年的平均通勤時間為48分鐘，是加州第二長的通勤時間，長期以來，安蒂奧克一直是在灣區尋求更實惠住房的家庭的目的地，但代價往往是在交通或公交上花費更多時間。