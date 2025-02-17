矽谷博士主管被裁員 創業推廣糖葫蘆賣回原公司

嚴寰在公司從「科學家（Scientist)」的頭銜做起，九年後已經是部門主管，同時還在柏克萊加大修讀工商管理碩士（MBA)課程。（受訪者提供）

嚴寰（Olivia Yan)本科專業是高分子材料，後來美學習化學物理，並獲得博士學位。後在矽谷食品科技公司工作近10年，專注於植物肉又稱素肉（plant-based meat）的研發工作。在矽谷近兩年的裁員 大潮中，她也不幸中招。不過卻正好給了她實踐自己創業夢想的機會。

據嚴寰介紹，這家公司由享有世界聲譽的史丹福大學教授創立，是新創企業中的獨角獸公司，包括微軟公司創始人比爾蓋茨及香港億萬富翁李嘉誠在內的眾多名人，和谷歌風投等在內的知名風投公司，都有給公司投資。而她所在研發部門的水平在行業內處於領先水平。

植物肉的初衷主要來自於降低高碳排的畜牧業給環境帶來的影響，但植物肉要達到動物肉的營養水平和口感是需要很複雜的技術支持。嚴寰的工作主要集中於分析植物中的蛋白質和風味分子，以及如何使其達到甚至超越動物肉的水平。另一方面，也會非常注重食品生產對環境的影響，力求做到永續發展。

嚴寰在公司從「科學家（Scientist)」的頭銜做起，九年後已經是部門主管，同時還在柏克萊加大 修讀工商管理碩士（MBA)課程。但是因為整個大環境的影響下，公司經歷了幾輪裁員，她也未能倖免。當時公司裁掉了研發部門大約40%的員工。

嚴寰說，自己因為修讀MBA會閱讀公司財報，對公司的財務狀況有所了解，對於接下來公司在戰略上的調整也有預判，認為公司接下來會比較聚焦短期發展，長期的研發項目可能會被叫停，所以自己會被裁員這件事並不意外。

雖然離開見證了自己和同事一同成長打拼的公司難免傷感，相對於裁員帶來的挑戰，嚴寰更加把這看成一次機會。她說，在柏克萊讀MBA的經歷，極大地拓寬了自己的視野和認知，產生了自己創業的想法。

剛剛過去的春節，嚴寰成功地把糖葫蘆賣到了原來工作的公司。（受訪者提供）

嚴寰說，自己從小就喜歡吃糖葫蘆這道民間小吃，在老家山東青島每年正月16會有「糖球會」。但到了灣區 以後很難找到冰糖葫蘆。她自己有志於推廣華人小吃，而糖葫蘆就是一種老少咸宜的產品。她的目標不僅是將糖葫蘆帶到灣區，還要將其優化做成品牌，不僅要賣給華人，還要在其他族裔消費者中打開市場。

嚴寰表示，自己有申請正式的餐飲許可證，並且租用商用廚房生產糖葫蘆。而且因為自己在食品科技行業的工作經歷，對於食品安全和衛生方面的把關非常嚴格。開業不久，她已經成功地把糖葫蘆帶到了很多公司和學校的活動中。剛剛過去的春節，她還成功地把糖葫蘆賣到了原來工作的公司。

嚴寰的創業已經收到很好的反響，但今年夏天才能從柏克萊畢業的她分身乏術，已經開始考慮要招聘員工來擴大業務，也在聯絡更多的商業合作夥伴。