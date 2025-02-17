我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

屋崙華埠新春巡遊首次有冠名贊助商 現代汽車允付3萬元

記者劉先進／屋崙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（左一），去年參加華埠農曆新年巡遊。（記者劉先進／攝影）
屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（左一），去年參加華埠農曆新年巡遊。（記者劉先進／攝影）

一次簡短會面交談，第三屆屋崙華促會（OCIC)農曆新春遊行，敲定了知名「現代」汽車（Hyundai）擔任冠名贊助商。華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）16日表示，這是華促會新春遊行首次找到冠名贊助。今年的遊行將比往年更盛大，預計吸引1萬5000遊客過來，希望增加華埠人氣，帶旺華埠商業。

圖為屋崙華埠農曆新年巡遊。（記者劉先進╱攝影）
圖為屋崙華埠農曆新年巡遊。（記者劉先進╱攝影）

莊錦鎮表示，華埠新春新年遊行，成本不小，算上所有開銷，約為3萬。以往，屋崙市府文化部門都會透過相應基金，贊助1萬5000元給華促會舉辦遊行。但因為屋崙今年遭遇預算赤字，不得不削減開支，文化部門的招聘都凍結，相應的撥款也被削減。此前還一直困惱如何籌集舉辦遊行的經費，透過華埠商家的籌款，經費缺口還有1萬5000元。

在兩周前，經過建東銀行的副總裁牽線搭橋，莊錦鎮和現代汽車的一個負責人見面。得知對方有意打入屋崙市場，開設新經銷商。他就建議現代可以贊助此次巡遊，加大在屋崙的曝光率，是一次很有效的品牌推廣。對方不置可否。隨後，華促會的另一理事余詩敏（Sandra Ue）繼續和對方溝通。

莊錦鎮表示，沒想到的是，現代汽車的負責人13日表示，同意冠名贊助華埠巡遊，這也是華促會巡遊首次有冠名贊助。對方也並未討價還價，答應支付巡遊3萬元的開支。以後只要雙方滿意，還可能繼續合作贊助，「讓人意外而驚喜。華促會可以節省一筆經費，用於明年巡遊等活動的舉辦。」

莊錦鎮說，巡遊的規模越來越大，首屆封鎖四條街，吸引近8000人。第二屆封鎖六條街，吸引近1萬人。今年希望封鎖九條街，目標是讓1萬到1萬5000遊客到訪華埠。預計到時有30多個食品等各種攤位，並有陶瓷手工藝售賣，聯邦眾議員葉婷芳（Lateefah Simon），前聯邦眾議員、屋崙市長候選人芭芭拉李(Barbara Lee)，阿拉米達縣議員勵琪、譚蓮娜，屋崙臨時市長詹金斯 (Kevin Jenkins)，等人都將參加。

舊金山華埠農曆新年巡遊，每年吸引數十萬人參觀。為何屋崙華埠也要舉行類似巡遊？莊錦鎮表示，金山巡遊是以遊客為主。而屋崙華埠是一個居住型的社區，目標受眾完全不同。屋崙因為犯罪問題名聲不佳，也極大影響華埠生意。去年以來，犯罪率下降，溝通的華埠商戶也表示，治安好轉，人流在增加，周末人多，甚至找不到車位。華促會也希望透過活動帶旺人氣。

近來，華促會主辦過夜市、街會等活動，新年巡遊只是其中之一，「正是因為華埠人氣不夠，更需要類似活動活躍人氣，促進消費。」

華埠 屋崙 眾議員

上一則

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

下一則

聖縣災害風險報告 地震、野火名列前茅

延伸閱讀

曼哈頓華埠農曆新年大遊行大雨中開拔 參與者：水是財運徵兆

曼哈頓華埠農曆新年大遊行大雨中開拔 參與者：水是財運徵兆
金山慶農曆年 花車大遊行登場 影星陳冲擔綱開場

金山慶農曆年 花車大遊行登場 影星陳冲擔綱開場
蒙市年節展 李家莊義賣捐華埠中心

蒙市年節展 李家莊義賣捐華埠中心
蛇年華埠爆竹跑 因野火延期到3月8日至9日

蛇年華埠爆竹跑 因野火延期到3月8日至9日
大通銀行華埠分行慶祝農曆新年

大通銀行華埠分行慶祝農曆新年

熱門新聞

柯瑞（Stephen Curry）投中一個高難度背對籃框三分球。(擷自YouTube@Chaz NBA)

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

2025-02-15 20:21
Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
王鶴棣出場。（記者劉先進╱攝影）

中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來

2025-02-14 21:36
台灣奶茶將助力超級盃。（奶茶店ins官網）

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

2025-02-09 16:27

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉