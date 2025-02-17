屋崙華埠新春巡遊首次有冠名贊助商 現代汽車允付3萬元

屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（左一），去年參加華埠農曆新年巡遊。（記者劉先進／攝影）

一次簡短會面交談，第三屆屋崙 華促會（OCIC)農曆新春遊行，敲定了知名「現代」汽車（Hyundai）擔任冠名贊助商。華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）16日表示，這是華促會新春遊行首次找到冠名贊助。今年的遊行將比往年更盛大，預計吸引1萬5000遊客過來，希望增加華埠 人氣，帶旺華埠商業。

圖為屋崙華埠農曆新年巡遊。（記者劉先進╱攝影）

莊錦鎮表示，華埠新春新年遊行，成本不小，算上所有開銷，約為3萬。以往，屋崙市府文化部門都會透過相應基金，贊助1萬5000元給華促會舉辦遊行。但因為屋崙今年遭遇預算赤字，不得不削減開支，文化部門的招聘都凍結，相應的撥款也被削減。此前還一直困惱如何籌集舉辦遊行的經費，透過華埠商家的籌款，經費缺口還有1萬5000元。

在兩周前，經過建東銀行的副總裁牽線搭橋，莊錦鎮和現代汽車的一個負責人見面。得知對方有意打入屋崙市場，開設新經銷商。他就建議現代可以贊助此次巡遊，加大在屋崙的曝光率，是一次很有效的品牌推廣。對方不置可否。隨後，華促會的另一理事余詩敏（Sandra Ue）繼續和對方溝通。

莊錦鎮表示，沒想到的是，現代汽車的負責人13日表示，同意冠名贊助華埠巡遊，這也是華促會巡遊首次有冠名贊助。對方也並未討價還價，答應支付巡遊3萬元的開支。以後只要雙方滿意，還可能繼續合作贊助，「讓人意外而驚喜。華促會可以節省一筆經費，用於明年巡遊等活動的舉辦。」

莊錦鎮說，巡遊的規模越來越大，首屆封鎖四條街，吸引近8000人。第二屆封鎖六條街，吸引近1萬人。今年希望封鎖九條街，目標是讓1萬到1萬5000遊客到訪華埠。預計到時有30多個食品等各種攤位，並有陶瓷手工藝售賣，聯邦眾議員 葉婷芳（Lateefah Simon），前聯邦眾議員、屋崙市長候選人芭芭拉李(Barbara Lee)，阿拉米達縣議員勵琪、譚蓮娜，屋崙臨時市長詹金斯 (Kevin Jenkins)，等人都將參加。

舊金山華埠農曆新年巡遊，每年吸引數十萬人參觀。為何屋崙華埠也要舉行類似巡遊？莊錦鎮表示，金山巡遊是以遊客為主。而屋崙華埠是一個居住型的社區，目標受眾完全不同。屋崙因為犯罪問題名聲不佳，也極大影響華埠生意。去年以來，犯罪率下降，溝通的華埠商戶也表示，治安好轉，人流在增加，周末人多，甚至找不到車位。華促會也希望透過活動帶旺人氣。

近來，華促會主辦過夜市、街會等活動，新年巡遊只是其中之一，「正是因為華埠人氣不夠，更需要類似活動活躍人氣，促進消費。」